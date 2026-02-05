Κοντογεώργης: Επικοινωνία με την Άγκυρα, αλλά με «καθαρές» τις ελληνικές θέσεις

Πυλώνες της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι η διπλωματική οδός, η αποτρεπτική πολιτική, καθώς και το νομοθετικό -ελληνικό και ευρωπαϊκό- ρυθμιστικό πλαίσιο. Όσον αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό ο υφυπουργός ανέφερε ότι αυτή είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα ζητήματα. «Όταν προκύπτουν γεγονότα όπως αυτά στη Χίο, υπάρχει μία διυπηρεσιακή συνεργασία με την Τουρκία, για να εντοπιστούν αυτά τα κυνικά και απάνθρωπα κυκλώματα των διακινητών, που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη και αγνοούν την αξία της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε ο υφυπουργός. Επεσήμανε, όμως, ότι συνολικά σε σχέση με τις ροές η κατάσταση έχει βελτιωθεί, με τις αφίξεις το 2025 να σημειώνουν μείωση κατά 13.000 σε σχέση με το 2024».

Ερωτηθείς για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Δίκαια και αυστηρά θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο», υπερθεμάτισε.

Με αφορμή σχόλιο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, για τον «δημοσιονομικό κανόνα» στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι η εν λόγω αναγκαιότητα υπάρχει για νομικούς, πολιτικούς και οικονομικούς λόγους και με βάση την προηγούμενη εμπειρία και τον κίνδυνο που αντιμετώπισε η χώρα να βρεθεί εκτός ευρωζώνης, ενώ αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και σε άλλες χώρες. «Θα αντέστρεφα όμως το ερώτημα, και θα ρωτούσα την αντιπολίτευση γιατί απορρίπτει οιαδήποτε συζήτηση επί των αναθεωρητέων άρθρων αφού θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα;».

Απαντώντας σε ερμηνεία του δημοσιογράφου ότι η άρνηση της αντιπολίτευσης σχετίζεται με την απαιτούμενη πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην αναθεωρητική βουλή σχολίασε ότι υπάρχει ένα κορυφαίο θεσμικό ζήτημα, καθώς έτσι ακυρώνεται μια συνταγματική και θεσμική διαδικασία, το πνεύμα του καταστατικού χάρτη το οποίο επιτάσσει συναινέσεις, ενώ «αναδύεται ένα πολιτικό ζήτημα. Γιατί ουσιαστικά η αντιπολίτευση με κάποια ίσως ηττοπάθεια, όπως σχολίασε, προδικάζει ότι θα έχει πάλι πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. «Σε κάθε περίπτωση, για τα ζητήματα που απασχολούν την ποιότητα της δημοκρατίας μας μπορούμε τουλάχιστον να κατακτήσουμε να συζητάμε διαφορετικά. Αδυνατώ να καταλάβω την τακτική και την θεσμική αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης να λένε όχι σε όλα».

Εν όψει της επικείμενης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αφελής. «Προσερχόμαστε σε έναν διάλογο με τις διακριτές και γνωστές θέσεις των δύο χωρών, με τη μοναδική διαφορά να αποτελεί η ΑΟΖ. Ωστόσο, ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και μαζί την διπλωματική της ισχύ, και βέβαια ασκούμε με αυτοπεποίθηση, αυτοσυγκράτηση και σοβαρότητα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ταυτόχρονα, έχουμε την υποχρέωση να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή, με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας σε θεμάτων χαμηλότερης έντασης, με σκοπό την αποκλιμάκωση. Όμως, ο διάλογος δεν είναι αυτοσκοπός, και η κυβέρνηση δεν πορεύεται αμέριμνη και αφελής», δήλωσε κλείνοντας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ