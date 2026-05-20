Αβεβαιότητα στην αγορά ελαιολάδου, ενώ η Μεσσηνία αναζητά ισχυρότερη εμπορική ταυτότητα

Σε ζώνη αβεβαιότητας κινείται η διεθνής αγορά ελαιολάδου, με τις τιμές παραγωγού να έχουν μεν σταθεροποιηθεί χαμηλότερα από τα υψηλά των προηγούμενων ετών, αλλά να παραμένουν χωρίς καθαρή ανοδική δυναμική. Για τη Μεσσηνία, όπου το ελαιόλαδο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος, η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η επόμενη περίοδος θα κριθεί όχι μόνο από την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και από την ικανότητα του προϊόντος να αποκτήσει ισχυρότερη εμπορική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Oleista για τις τιμές στην πηγή, η Ισπανία, που παραμένει ο βασικός ρυθμιστής της διεθνούς αγοράς, εμφανίζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 4,08 ευρώ το κιλό, με εύρος από 3,92 έως 4,24 ευρώ και πτώση 2,68% στο τελευταίο δεκαήμερο. Το παρθένο ελαιόλαδο στην Ισπανία καταγράφεται στα 3,41 ευρώ το κιλό, ενώ το λαμπάντε στα 3,08 ευρώ το κιλό.

Στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα στοιχεία του ίδιου παρατηρητηρίου δίνουν για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τιμή 4,55 ευρώ το κιλό, με τελευταία ενημέρωση στις 5 Μαΐου 2026. Το παρθένο ελαιόλαδο εμφανίζεται στα 3,26 ευρώ το κιλό και το λαμπάντε στα 2,46 ευρώ το κιλό. Η ελληνική τιμή στο έξτρα παρθένο βρίσκεται έτσι υψηλότερα από την ισπανική και την τυνησιακή, αλλά αρκετά χαμηλότερα από την ιταλική.

Η Ιταλία εξακολουθεί να κινείται σε άλλη κατηγορία τιμών, με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα 6,43 ευρώ το κιλό, το παρθένο στα 4,05 ευρώ και το λαμπάντε στα 2,99 ευρώ. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη πτώση στο δεκαήμερο, της τάξης του 25,68% για το έξτρα παρθένο, ένδειξη έντονης μεταβλητότητας και όχι ασφαλούς ισορροπίας στην αγορά.

Στην Τυνησία, που τα τελευταία χρόνια ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καταγράφεται στα 4,15 ευρώ το κιλό, με τελευταία ενημέρωση στις 27 Απριλίου 2026, ενώ το λαμπάντε βρίσκεται στα 2,78 ευρώ το κιλό. Η τυνησιακή τιμή κινείται κοντά στην ισπανική, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό στις μαζικές αγορές και πιέζει τις χώρες που δεν έχουν ισχυρό brand ή οργανωμένη εμπορική στρατηγική.

Η σύγκριση των τεσσάρων χωρών δείχνει καθαρά το πρόβλημα για την Ελλάδα και ειδικότερα για τη Μεσσηνία. Η ελληνική παραγωγή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Ισπανία και την Τυνησία μόνο με όρους όγκου και τιμής. Μπορεί όμως να διεκδικήσει καλύτερη θέση μέσα από την ποιότητα, τη συσκευασία, την εξωστρέφεια και κυρίως την ταυτότητα προέλευσης. Εδώ ακριβώς επανέρχεται το ζήτημα του ΠΟΠ.

Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο στην ετικέτα. Σύμφωνα με τον ορισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ονομασία προέλευσης αφορά προϊόν που προέρχεται από συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον και του οποίου όλα τα στάδια παραγωγής γίνονται στην οριοθετημένη περιοχή.

Για τη Μεσσηνία αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για το ελαιόλαδο δεν μπορεί να εξαντλείται κάθε χρόνο στο πόσο «άνοιξε» ή «έκλεισε» η τιμή του τενεκέ. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το μεσσηνιακό ελαιόλαδο θα συνεχίσει να πουλιέται κυρίως ως χύμα πρώτη ύλη ή αν θα περάσει σε μεγαλύτερο βαθμό στη συσκευασία, στην επώνυμη πώληση και στην αξιοποίηση της ΠΟΠ ταυτότητας. Όσο το προϊόν φεύγει ανώνυμα, η υπεραξία μεταφέρεται αλλού. Όσο αποκτά όνομα, περιοχή, ιστορία και πιστοποιημένη προέλευση, μπορεί να διεκδικήσει καλύτερη θέση στο ράφι και όχι μόνο στο βυτίο.

Η σημερινή εικόνα των τιμών δείχνει ότι η αγορά δεν επιβραβεύει αυτόματα την ποιότητα. Την επιβραβεύει μόνο όταν αυτή συνοδεύεται από οργάνωση, σταθερή παρουσία στις αγορές και εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Η Ιταλία, παρά τα δικά της προβλήματα παραγωγής, εξακολουθεί να κρατά υψηλότερες τιμές γιατί έχει χτίσει ισχυρότερη εμπορική εικόνα. Η Ισπανία πιέζει με όγκους και οργανωμένες εξαγωγές. Η Τυνησία μπαίνει δυναμικά με ανταγωνιστικές τιμές. Η Ελλάδα και η Μεσσηνία βρίσκονται στη μέση: έχουν ποιότητα, έχουν ιστορία, έχουν ποικιλία, αλλά συχνά δεν έχουν την εμπορική οργάνωση που χρειάζεται.

Γι’ αυτό και η φετινή αβεβαιότητα δεν πρέπει να διαβαστεί μόνο ως πρόβλημα τιμής. Είναι προειδοποίηση για το παραγωγικό μοντέλο. Αν η Μεσσηνία θέλει να κρατήσει μεγαλύτερο μέρος της αξίας που παράγει, χρειάζεται περισσότερες σοβαρές συλλογικές κινήσεις, έλεγχο ποιότητας, πιστοποίηση, προβολή του ΠΟΠ ελαιολάδου και σύνδεση με τη γαστρονομία και τον τουρισμό. Διαφορετικά, κάθε χρονιά θα αρχίζει και θα τελειώνει με την ίδια αγωνία: τι δίνει η Ισπανία, τι πουλάει η Τυνησία, πόσο κρατάει η Ιταλία και πόσο τελικά πληρώνεται ο Μεσσήνιος παραγωγός.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Χώρα Έξτρα παρθένο Παρθένο Λαμπάντε

Ελλάδα 4,55 €/κιλό 3,26 €/κιλό 2,46 €/κιλό

Ισπανία 4,08 €/κιλό 3,41 €/κιλό 3,08 €/κιλό

Ιταλία 6,43 €/κιλό 4,05 €/κιλό 2,99 €/κιλό

Τυνησία 4,15 €/κιλό — 2,78 €/κιλό

Σημείωση: Τα στοιχεία του Oleista είναι μέσοι όροι από δημόσιες πηγές και, όπως αναφέρει το ίδιο, ο μέσος όρος δεν είναι σταθμισμένος με βάση τον όγκο των συναλλαγών.