Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ (Βίντεο)

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψή του.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ», αναφέροντας πως «μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία».

Όσον αφορά τον λόγο της διαμαρτυρίας, ο υπουργός είπε ότι τρεις μέρες πριν συναντήθηκε με γιατρούς και συμφώνησαν να γίνουν κινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων. Ωστόσο, ορισμένοι από τους γιατρούς που συμμετείχαν στη συνάντηση εμφανίστηκαν σήμερα αντίθετοι στην απόφαση, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές διαμαρτύρονται», είπε, δηλώνοντας: «Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;».