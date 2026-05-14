Η αποτυχία δεν μπορεί πλέον να μακιγιαριστεί

Στην υπόθεση της κατασκευής του Μιναγιώτικου φράγματος αποκαλύπτεται η αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα πρόγραμμα που υποτίθεται πως θα χρηματοδοτούσε σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις και έργα κατέληξε να χρηματοδοτεί ασφαλτοστρώσεις παλιών δρόμων και χειρουργεία το απόγευμα στα νοσοκομεία. Οι πόροι δηλαδή σπαταλήθηκαν σε δράσεις καθημερινότητας και χρηματοδότησης της λειτουργίας του κράτους, χωρίς να δημιουργείται αναπτυξιακό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Η κριτική που εδώ και καιρό έχει αναπτυχθεί για τη λανθασμένη διαχείριση του προγράμματος - του μεγαλύτερου των μεταπολιτευτικών χρόνων της χώρας - γίνεται πλέον ορατή σε όλους. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι με το που θα σταματήσει η χρηματοδότηση από το Ταμείο θα ανακοπεί και ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με την προοπτική της ύφεσης να θεωρείται η πλέον πιθανή εξέλιξη. Στο μέλλον, όταν θα αλλάξουν τροπάρι τα επικοινωνιακά λιβανιστήρια, είναι βέβαιο ότι θα μιλάμε για τη νέα μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία της χώρας που χάθηκε. Αλλά… «από απίδια φαγωμένα κάτσε μέτρα τις ουρές τους»! Σε ό,τι αφορά τα αρδευτικά έργα της Μεσσηνίας, δηλαδή τη δημιουργία κρίσιμων υποδομών για τον αγροτικό τομέα και τη συγκράτηση πληθυσμού στην επαρχία, η κατάσταση είναι εύγλωττη και αποκαλυπτική.

Η κυβέρνηση μετά από επτά χρόνια δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει το δίκτυο άρδευσης για να πάει το νερό από το Φιλιατρινό φράγμα στις καλλιέργειες. Έχουμε φράγμα, έχουμε νερό και επτά χρόνια δεν μπορούν να βάλουν σωλήνες για να το πάνε στα κτήματα! Σε ό,τι αφορά το Μηναγιώτικο, αφού δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ισχυρίζονται ότι θα καταφέρουν να το κατασκευάσουν μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή από τους φόρους του ελληνικού λαού. Εδώ το ΠΔΕ δεν επαρκεί για τις ασφαλτοστρώσεις, θα χρηματοδοτήσει έργα αυτού του μεγέθους! Παραμύθια δηλαδή για μικρά παιδιά, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο. Η αποκάλυψη της αποτυχίας σε μια σειρά από τομείς της κυβερνητικής πολιτικής είναι φανερό πλέον ότι δημιουργεί αντιδράσεις και φυγόκεντρες τάσεις ακόμα και στο εσωτερικό της Ν.Δ. Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι μέσα σε αυτό το κλίμα δεν μπορούν να προσδοκούν και πολλά στις εκλογές και το ανάχωμα των δημοσκοπήσεων είναι αμφίβολο αν θα συγκρατήσει το πολιτικό τσουνάμι της δυσφορίας.

Ο καθένας φαίνεται πλέον πως κάνει τις επιλογές του, με τους επόμενους μήνες να είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες σε όλα τα επίπεδα. Η αποτυχία στην οικονομία της καθημερινότητας και στη διαχείριση των πόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί πλέον να μακιγιαριστεί και αυτό επιταχύνει τις εξελίξεις.

