Τέσσερις άστεγοι ζουν σε άθλιες συνθήκες στη Θουρία

Για το γεγονός αυτό μας ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής, που διαμαρτυρήθηκαν για την εικόνα απανθρωπιάς κι εγκατάλειψης που υπάρχει στον τόπο τους. Τα άτομα αυτά που κατάγονται από τη Μικρομάνη, δεν έχουν σπίτι να μείνουν και έχουν βρει καταφύγιο στην παλιά αποθήκη του ΟΣΕ, απέναντι από το κτήριο του σταθμού. Ζουν σε τραγικές συνθήκες, μαζί με τη βρωμιά και τα ποντίκια. Το ένα από τα συγκεκριμένα άτομα παίρνει χρήματα από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που δικαιούται, ενώ μαζεύουν και σίδερα και τα πωλούν, για να έχουν περισσότερα χρήματα.

Εξω από την αποθήκη έκοψαν κάποια χορτάρια και μια συκιά, με τη λίγη βενζίνη που είχαν, αλλά τους τελείωσε, καθώς είδαν κοντά τους φίδι. Τον χειμώνα σκεπάζονταν με κουβέρτες, για να αντέξουν το κρύο, αλλά το καλοκαίρι που έρχεται, οι συνθήκες θα είναι το ίδιο δύσκολες με την πολλή ζέστη. Η εικόνα της διαμονής τους σε αυτές τις τραγικές συνθήκες σοκάρει και δεν μπορεί να να γίνει αποδεκτή.