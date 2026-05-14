Η Τριφυλία αυξάνει την πίεση για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης σημειώνει: «Η Δημοτική Αρχή, με συνέπεια και με γνώμονα, πάντα, το κοινό καλό και την προάσπιση και υπεράσπιση των αναγκών και των δικαιωμάτων κάθε πολίτη, τάσσεται και υπέρ του αγώνα του σωματείου εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας και γίνεται ένα, με τη φωνή τους, για επαναφορά της διοικητικής, λειτουργικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, που αποτελεί πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας, για την Τριφυλία και την ευρύτερη περιοχή, εξυπηρετώντας μια μεγάλη γεωγραφική έκταση και εκατοντάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και πολλούς επισκέπτες/τουρίστες, κατά την θερινή περίοδο».

Ο Ακης Κατρίτσης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι», τονίζει: «Το αίτημα αποσύνδεσης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας με επαναφορά της διοικητικής, λειτουργικής και οικονομικής του αυτοτέλειας, έχει εκφραστεί πολλές φορές από την παράταξή μας και τώρα το επαναλαμβάνουμε με στεντόρεια φωνή. Τώρα είναι η ώρα. Όχι άλλη χαμένη ευκαιρία. Τώρα. Τώρα που συζητείται στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» και στο Άρθρο 63 του οποίου προβλέπεται «Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας»: 1. Το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας» καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. του προηγούμενου εδαφίου μετατρέπονται σε αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου» και «Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»», αντίστοιχα. 2. Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας» καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. του προηγούμενου εδαφίου μετατρέπονται σε αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας» και «Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας», αντίστοιχα. Τώρα είναι η ώρα για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Η ώρα της ικανοποίησης του αιτήματος της Τριφυλίας, της Νοτιοδυτικής Μεσσηνίας και της Ολυμπίας. Η ώρα της δικαίωσης της μνήμης του μεγάλου δωρητή και ευεργέτη του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Γεωργίου Θεμ. Αλεξόπουλου. Το αίτημα είναι δίκαιο. Το ζητάνε οι εργαζόμενοι. Το ζητάει ο λαός. Είναι αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες. Είναι ώρα να γίνει πράξη, τώρα. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας μαζί με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέμβει στο Υπουργείο Υγείας και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Καλούμε τους Βουλευτές Μεσσηνίας να ασκήσουν πολιτική επιρροή.

Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει και να αποδεχθεί το αίτημα. Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να αφουγκραστεί, να συμμεριστεί και να κατανοήσει το δίκαιο του αιτήματος και με τροπολογία στο υπό εξέταση Νομοσχέδιο να νομοθετήσει την επαναφορά της διοικητικής, λειτουργικής και οικονομικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Η Τριφυλία, η Νοτιοδυτική Μεσσηνία και η Ολυμπία δεν είναι άλλος τόπος και οι πολίτες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής μας δεν είναι πολίτες άλλης κατηγορίας σε σχέση με τους πολίτες νομών στους οποίους ικανοποιούνται – και δικαίως – αιτήματα επαναφοράς αυτοτέλειας Νοσοκομείων. Τώρα είναι η ώρα για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Ώρα ευθύνης! Το συμβούλιο της Δ.Κ. Κυπαρισσίας σε ανακοίνωση αναφέρει: «Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αυτονομία και αυτοτέλεια των Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Μεσολογγίου, μετά την οριστική έξοδο της χώρας από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογα την απαίτηση για αντίστοιχη αντιμετώπιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ενός νοσηλευτικού ιδρύματος που εξυπηρετεί ολόκληρη την Τριφυλία και καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή με σημαντικές αποστάσεις από τα νοσοκομεία της Καλαμάτας και του Πύργου. Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας δεν αποτελεί απλώς μία δημόσια δομή υγείας. Αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κληροδότημα της οικογένειας Αλεξόπουλου, μεγάλων ευεργετών του τόπου μας, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη ιστορική και κοινωνική ευθύνη για τη διατήρηση, ενίσχυση και αναβάθμισή του. Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας καλεί: την Κυβέρνηση, τους βουλευτές του Νομού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Τριφυλίας, καθώς και όλους τους κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε συντονισμένα την αυτονομία, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Η Τριφυλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης ταχύτητας στον κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας. Η στιγμή είναι σημαντική και απαιτεί κοινή προσπάθεια, υπευθυνότητα και ενότητα από όλους. Για ένα ισχυρό και βιώσιμο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας! Για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της Τριφυλίας»! Η Ομοσπονδία Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας, αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για την υγεία και τις προοπτικές για τροπολογία προς την κατεύθυνση της αυτονομίας και αυτοτέλειας Νοσοκομείων ζητά από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, βουλευτές Μεσσηνίας, κοινοβούλιο) το αυτονόητο και για το δικό μας Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Η αποδέσμευση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και η στελέχωση του με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της περιοχής διότι καλύπτει τις ανάγκες της Δυτικής Μεσσηνίας και ένα μεγάλο κομμάτι της Ολυμπίας. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν μπορούν να καλυφθούν από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας και λόγω απόστασης και διότι έχουμε επείγοντα περιστατικά και βέβαια υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι. Διαπιστώνουμε ότι νοσοκομεία με πολύ μικρότερη απόσταση από το Νοσοκομείο που ανήκουν να γίνονται αυτόνομα και της Κυπαρισσίας να μην γίνεται. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας που εκπροσωπεί όλους τους Συλλόγους της Τριφυλίας στην Αττική συμφωνεί με τους φορείς της Τριφυλίας που αγωνίζονται και ζητάνε το αυτονόητο: Επαναφορά της αυτονομίας του Νοσοκομείο όπως ήταν μέχρι πρότινος, στελέχωση του με το απαραίτητο υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό για καλλίτερη υγεία στην Τριφυλία και για καλλίτερη υγεία για όλους».