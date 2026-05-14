Φιλιατρά: Εκθεση φωτογραφίας του Πάρι Πετρίδη

Το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά παρουσιάζει από το Σάββατο 30 Μαΐου έως το τέλος του έτους την έκθεση φωτογραφίας του Πάρι Πετρίδη, με τίτλο «Αυτόπτες μάρτυρες», σε επιμέλεια της Ελένης Κούκου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 7 μ.μ.

Ο Πάρις Πετρίδης για πάνω από τρεις δεκαετίες ταξιδεύει και καταγράφει την άναρχη, παράδοξη και βίαιη παρέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο, αστικό είτε υπαίθριο. Στο πλαίσιο αυτής της διαδρομής, ελάχιστες φορές έχει επιλέξει να συμπεριλάβει ανθρώπους στις φωτογραφίες του. Αντιθέτως, τα ζώα τού τράβηξαν το βλέμμα και έτσι προέκυψε σταδιακά η ενότητα Αυτόπτες Μάρτυρες. Στην έκθεση παρουσιάζονται είκοσι μια επιλεγμένες φωτογραφίες από την ομότιτλη ενότητα με πρωταγωνιστές ζώα που συνάντησε ο φωτογράφος στα ταξίδια του στην Ελλάδα και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπως Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο και Κύπρο.

Ο τρόπος που βλέπει τα ζώα ο Πετρίδης, γεννά πολλές σκέψεις τόσο για τα ίδια όσο και για εμάς τους ανθρώπους. Τα ζώα είναι μάρτυρες της αδιάκοπης ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσα σε μια συνεχή και συχνά βίαιη διαδικασία προσαρμογής σε έναν κόσμο που απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη φύση τους. Ταυτόχρονα, όμως τα ζώα μας βλέπουν και εκείνα. Η διασταύρωση του βλέμματος με ένα ζώο, όπως για παράδειγμα με το εμβληματικό γαϊδουράκι στην Ιουδαϊκή έρημο στα περίχωρα της Βηθλεέμ, μπορεί να λειτουργήσει αποκαλυπτικά, σαν καθρέφτης της ανθρώπινης κατάστασης. Μέρος της ενότητας Αυτόπτες Μάρτυρες παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ΕΜΣΤ | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της διεθνούς ομαδικής έκθεσης Why Look At Animals, Δικαιοσύνη για την μη ανθρώπινη ζωή. Η έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων του Μουσείου για τη σύγχρονη φωτογραφία και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ περιφέρειας, σύγχρονης τέχνης και πολιτιστικής παραγωγής. Στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου θα διατίθεται επίσης η ομότιτλη μονογραφία του Πάρι Πετρίδη από τις εκδόσεις Αγρα. Η έκθεση θα πλαισιωθεί από προγραμματισμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Πάρις Πετρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οικονομικές επιστήμες στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Νέας Υόρκης και Φωτογραφία στο πανεπιστήμιο του Sunderland (PhD). Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του: Καθ’ οδόν: Ηγουμενίτσα – Έβρος (Ιστός, 1998), Γαμήλιο Άλμπουμ (Ιστός, 2002), Σημειώσεις στην άκρη του δρόμου (Άγρα, 2006), Τα ρωμαίικα σχολεία της Πόλης (Άγρα, 2007), Εδώ: Τόποι βίας στη Θεσσαλονίκη (Άγρα, 2012), Λεπτομέρειες στο κέντρο της πόλης (Ιστός, 2016), Το κενό και η χώρα (Blue Sky Books, 2017), Ατομικό αναμνηστικό (Άγρα και University Studio Press 2017), Αυτόπτες μάρτυρες (Άγρα, 2025). Οι φωτογραφίες του Πάρι Πετρίδη καταγράφουν τη βωβή αλλά εύγλωττη παρουσία των ζώων στον σύγχρονο κόσμο. Είναι σιωπηλοί μάρτυρες περιβαλλόντων που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Είτε σε εγκαταλελειμμένα τοπία και άδειες πόλεις είτε σε γαλήνιες γωνιές της ελληνικής επαρχίας, τα ζώα είναι υποχρεωμένα να προσαρμοστούν στις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι εικόνες του Πετρίδη μας καλούν να δούμε πέρα από την επιφάνεια: να αναγνωρίσουμε τα ζώα όχι ως φόντο, αλλά ως πλάσματα που συνυπάρχουν, βιώνουν και πασχίζουν να επιβιώσουν μέσα στα περιβάλλοντα που ο άνθρωπος διαμορφώνει. Η σειρά διερευνά την αμφίθυμη σχέση μας με τα μη ανθρώπινα όντα – άλλοτε επιλεκτική φροντίδα και άλλοτε αδιαφορία, εκμετάλλευση και βαναυσότητα.