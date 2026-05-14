«8 Γυναίκες Κατηγορούνται» - Μια μουσική μαύρη κωμωδία από το Φωνητικό Σύνολο «Μελίφωνο»

Η μουσική μαύρη κωμωδία από το Φωνητικό Σύνολο «Μελίφωνο» με τίτλο «8 γυναίκες κατηγορούνται» ανεβαίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 8.30 μ.μ. στο black box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου, βασισμένη στο θρυλικό αστυνομικό θρίλερ του Robert Thomas, «8 γυναίκες κατηγορούνται».

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Υπόθεση: Eνα απομονωμένο σπίτι. Μια σφοδρή χιονοθύελλα. Ένας φόνος. Οκτώ γυναίκες -σύζυγος, ερωμένη, κόρες, αδελφές, καμαριέρες- παγιδεύονται στον ίδιο χώρο. Καμία δεν διαθέτει ακλόνητο άλλοθι. Καθεμία έχει ένα πιθανό κίνητρο. Καθώς τα μυστικά αποκαλύπτονται, οι σχέσεις δοκιμάζονται και η αλήθεια γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Η Μουσική: Ο «αόρατος» μάρτυρας. Η καινοτομία της παράστασης έγκειται στην οργανική σύνδεση του θεατρικού λόγου με τη ζωντανή χορωδιακή μουσική. Το Μελίφωνο δεν πλαισιώνει απλώς τη δράση, αλλά γίνεται μέρος του μυστηρίου.\ Το ρεπερτόριο, προσεκτικά επιλεγμένο για να αποδώσει την ένταση και το θρίλερ της πλοκής, περιλαμβάνει έργα των Γ. Κυπαρίσση, K. Gimon, O. Gjeilo, G. Holst, F. Schubert, T. Vulc και F. Fjellheim, καθώς και στοιχεία από την κρητική μουσική παράδοση.

Οι φωνές των μελών του συνόλου πλέκονται με τους διαλόγους, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που αναδεικνύει την ψυχολογία των ηρωίδων και την κλιμάκωση της αγωνίας μέχρι την τελική αποκάλυψη. Μια παράσταση όπου το μυστήριο, το χιούμορ και η χορωδιακή μουσική συνυπάρχουν σε μια ατμοσφαιρική θεατρική εμπειρία. Στο φλάουτο η Βασιλική Καράμπελα και στο πιάνο ο Λουκάς Γεώργας, με σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Αδάμ και μουσική διεύθυνση της Αθανασίας Κυριακίδου.