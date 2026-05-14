Ο Μίλτος Πασχαλίδης τον Ιούλιο στην Καλαμάτα

Με το καθιερωμένο του ραντεβού με το κοινό, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που αποτυπώνει τον πυρήνα της μουσικής του: ένταση και ευαισθησία, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια και λαϊκή αμεσότητα. Με 31 χρόνια δισκογραφίας, συνεργασίες και φιλίες που τον (και μας) καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης. Και αυτή τη φορά η γενέτειρα του πόλη, η Καλαμάτα, θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία.

Ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι εμείς όλοι μαζί θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, ως τα «Ξημερώματα». Μαζί του επί σκηνής οι Θύμιος Παπαδόπουλος στα πνευστά και τις ενορχηστρώσεις, Πάρις Περισυνάκης στη λύρα και το μαντολίνο, Νίκη Γρανά στο ακορντεόν και το τραγούδι, Γιάννης Μπελώνης στο πιάνο, Λάμπης Κουντουρόγιαννης στις ηλεκτρικές κιθάρες, Αντωνία Τσολάκη στο μπάσο, Ηλίας Δουμάνης στα τύμπανα, Πασχάλης Κολέντσης στην ηχοληψία και Μανώλης Μπράτσης στους φωτισμούς. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com και στο Public Store Καλαμάτας.