Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ευγενία Βασ. Ασημάκου»: Σεμινάριο για ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου

Στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών - Εκπαιδευτικών Συναντήσεων Γονέων του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Ευγενία Βασ. Ασημάκου» για το σχολικό έτος 2025–2026, πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Ορια: Από την αντίδραση στη σύνδεση», σε συνεργασία με το ΚΕ.Π.Ε.Π.ΨΥ. Μεσσηνίας και τον ΕΟΠΑΕ.

Το σεμινάριο είχε στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις επικοινωνίας και διαπαιδαγώγησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε η σημασία της θέσπισης ορίων με τρόπο που να καλλιεργεί τη σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάμεσα στον γονέα και το παιδί. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και ουσιαστικό διάλογο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν πάνω στις καθημερινές προκλήσεις της ανατροφής και να γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών με περισσότερη κατανόηση, συνέπεια και συναισθηματική σύνδεση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μετάβαση από την αυθόρμητη αντίδραση στη συνειδητή επικοινωνία, με στόχο τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος που ενισχύει την αυτονομία, τη συνεργασία και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η θερμή ανταπόκριση των γονέων και η ενεργή συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν την ανάγκη για παρόμοιες δράσεις που στηρίζουν ουσιαστικά την οικογένεια και ενδυναμώνουν τη συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας.