“Τα Γεράκια” σε Λυκόδημο και Αγιο Ανδρέα

Η εξόρμηση ξεκινά από το χωριό Λύκισσα, με πεζοπορία στον όμορφο Λυκόδημο προς τα χωριά Αγνάντιο και Γαμβριά. Η πεζοπορική διαδρομή είναι ήπια και κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, ευχάριστη και μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο, όπου ο περιηγητής θα γνωρίσει και την αρχιτεκτονική του τόπου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το τοπίο, τον καθαρό αέρα και τη μοναδική θέα της περιοχής. Στη συνέχεια, με το πέρας της πεζοπορίας, η ομάδα θα μεταβεί στον Αγιο Ανδρέα για στιγμές ξεκούρασης και αναψυχής δίπλα στη θάλασσα, σε μια ημέρα που συνδυάζει δραστηριότητα, παρέα και χαλάρωση. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους όσοι αγαπούν τη φύση και το περπάτημα. Σημείο συνάντησης είναι το χωριό Λύκισσα στις 9.30 π.μ., ενώ για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 6945568387 ή να επικοινωνήσετε στο email: laskaris0@gmail.com.