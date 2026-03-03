Στην Ολομέλεια το ν/σ για την επιστολική ψήφο των αποδήμων Ελλήνων

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα και θα τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία την Πέμπτη 5 Μαρτίου το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Το νομοσχέδιο εισάγεται από τις αρμόδιες Επιτροπές κατά πλειοψηφία με τη θετική ψήφο που έλαβε από τη ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Όσες διατάξεις του νομοσχεδίου λάβουν κατά την ονομαστική ψηφοφορία τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους, σύμφωνα με το συνταγματικό όριο, θα ισχύσουν άμεσα στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Όσες διατάξεις ψηφιστούν αλλά λάβουν λιγότερες από 200 θετικές ψήφους θα ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές.

Κατά την διήμερη συζήτηση αναμένεται να λάβουν τον λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, όπως είχε προαναγγείλει χθες στην Επιτροπή σε μία προσπάθεια επίτευξης συγκλήσεων, ανακοίνωσε την απόσυρση της διάταξης του νομοσχεδίου που προέβλεπε να μην ισχύει το μέτρο της αναγκαίας ποσόστωσης φύλλου στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών των κομμάτων της περιφέρειας των αποδήμων. Στους πέντε υποψήφιους τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά από το κάθε φύλο, όπως είχαν ζητήσει κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης, με άλλες νομοθετικές βελτιώσεις που γνωστοποίησε ο υπουργός, στους εκλογικούς καταλόγους των απόδημων που θα λάβουν τα κόμματα δεν θα αναγράφεται ο τόπος και ο τρόπος με τον οποίο θα έχει δηλώσει και επιλέξει να ψηφίσει ο εκλογέας, σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Ακόμη, θα προστεθεί και μία εξουσιοδοτική διάταξη (για τεχνικές ρυθμίσεις) σχετικά με την Πύλη Υποψηφιοτήτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής και της επιστολικής ψήφους για τους απόδημους κατά τις εθνικές εκλογές. Αφαιρεί τρεις έδρες από τους βουλευτές Επικρατείας και δημιουργεί μία ενιαία τριεδρική εκλογική περιφέρεια αποδήμων. Η εκλογή των απόδημων βουλευτών θα γίνεται με σταυρό προτίμησης.

Από τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτό που διαφάνηκε από τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στις Επιτροπές, είναι πως οι διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα και επιστολικής ψήφου κατά τις εθνικές εκλογές για τους απόδημους που θα εγγραφούν στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, είναι κοντά στο να συγκεντρώσει κατά την ψηφοφορία τις 200 θετικές ψήφους για να ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές, όχι όμως οι άλλες δύο διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της αυτόνομης ενιαίας τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων και της εκλογής με σταυρό προτίμησης των υποψηφίων.

Εάν αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν από την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου το βράδυ της Τετάρτης, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα ψήφου και με επιστολική ψήφο από τους εκτός Ελλάδας εκλογείς θα ισχύσει από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ενώ οι άλλες διατάξεις θα έχουν σταδιακή πρακτική εφαρμογή από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα, εάν περάσουν μόνο οι διατάξεις για την επιστολική ψήφο με πάνω από 200 ψήφους, στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι απόδημοι θα μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπρόσωπος στα εκλογικά τμήματα που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν στους τόπους διαμονής τους είτε με επιστολική ψήφο. Οι βουλευτές Επικρατείας που θα εκλεγούν θα παραμείνουν στους 15, συνολικά. Στις λίστες των κομμάτων του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις τρεις πρώτες θέσεις θα πρέπει να συγκαταλέγεται -ορισθεί- και τουλάχιστον ένας υποψήφιος ως εκπρόσωπος της ομογένειας (όπως έγινε στις εθνικές εκλογές του 2023). Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα σταυρού προτίμησης ούτε η δημιουργία της τριεδρικής περιφέρειας για να εκλέγουν οι απόδημοι τους δικούς τους υποψήφιους.

Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών πριν το 18μηνο, οπότε οι εθνικές εκλογές προβλέπεται από το Σύνταγμα να διεξάγονται με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης, εάν το άρθρο του νομοσχεδίου για την τριεδρική έδρα των αποδήμων ψηφιστεί κατά πλειοψηφία αλλά με λιγότερες των 200 θετικών ψήφων, θα δημιουργηθεί η τριεδρική περιφέρεια των αποδήμων. Οι βουλευτές Επικρατείας θα μειωθούν σε δώδεκα. Όμως, οι τρεις βουλευτές αποδήμων θα εκλεγούν με λίστα.

Η εφαρμογή της διάταξης του νομοσχεδίου που παρέχει τη δυνατότητα εκλογής των απόδημων βουλευτών με σταυρό προτίμησης από τους ίδιους τους Έλληνες του εξωτερικού, εάν ψηφιστεί με λιγότερες από 200 θετικές ψήφους, παραπέμπεται για τις επόμενες πρώτες εθνικές εκλογές οπότε θα προβλέπεται πως η ανάδειξη των βουλευτών γίνεται με σταυρό προτίμησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ