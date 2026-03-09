Δημοσκόπηση Alco: Δύο στους τρεις λένε οι υποκλοπές εκθέτουν πολιτικά την κυβέρνηση (βίντεο)

Το 67% των πολιτών πιστεύει πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha.

Άνοδο καταγράφουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha, την ίδια στιγμή που το 67% των πολιτών εκφράζει την άποψη πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ είναι στο 25,1%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Ελληνική Λύση 8,7%, το ΚΚΕ 7,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜέΡΑ25 3,1%, η Φωνή Λογικής 2,7%, η Νίκη 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας (Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο) 1,2%, η Νέα Αριστερά 1%, «Άλλο Κόμμα» 7,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 18,9%.

Η στήριξη σε νέα κόμματα

Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξουν ένα νέο κόμμα, το 10% απαντά «πολύ» πιθανό, το 19% «αρκετά» πιθανό, το 19% «λίγο» και το 40% «καθόλου» πιθανό.

Το 16% δηλώνει ότι του δημιουργεί θετικά συναισθήματα η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα (από 17% τον Ιανουάριο), το 39% αδιάφορα (από 48%) και το 43% αρνητικά (από 33%).

Μειωμένη σε σχέση με τον Ιανουάριο εμφανίζεται και η θετική γνώμη για το νέο κόμμα Καρυστιανού, με το 22% να λέει ότι του δημιουργεί θετικά συναισθήματα από 26% τον Ιανουάριο. Αδιάφορα λέει το 37% (από 40%) και αρνητικά το 35% (από 29%).

Η απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση

Το 67% πιστεύει ότι η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση. Το 50% απαντά «ναι» και το 17% «μάλλον ναι».

Τέλος, το 84% δηλώνει ότι η ακρίβεια σε βασικά αγαθά δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες. Το 67% απαντά όχι, το 17% μάλλον όχι, το 7% μάλλον ναι και το 7% ναι.

