Θεοδωρικάκος: Με το πλαφόν στο κέρδος προστατεύουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια

«Στόχος των έκτακτων μέτρων για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια που σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να ενταθεί», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είναι σκληρά μέτρα, αλλά δίκαια. Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει ασυδοσία στην αγορά. Είμαστε στη λογική του θεμιτού κέρδους. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να κερδίζουν, όσο κέρδιζαν το προηγούμενο διάστημα, όχι όμως παραπάνω. Είναι μια ευκαιρία για την αγορά να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες και η κατάσταση είναι δύσκολη εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας και είναι απολύτως βέβαιο ότι εφόσον αυτός ο πόλεμος διαρκέσει, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, φυσικά και στην ελληνική. Οι επιπτώσεις θα είναι και στους αναπτυξιακούς ρυθμούς, γι' αυτό και αντιδράσαμε αμέσως με αυτά τα μέτρα», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Αν η κρίση παραταθεί, συνέχισε ο ίδιος, προφανώς είναι στο τραπέζι η εξέταση και άλλου είδους μέτρων. Είμαστε από πάνω, παρεμβαίνουμε συντονισμένα σε όλα τα επίπεδα και έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις με πράξεις και αποτελέσματα. Θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί για να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια και όλη την κοινωνία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ίσχυε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025, όταν και καταργήθηκε λόγω της ομαλοποίησης της οικονομίας. «Τους τελευταίους 18 μήνες εφαρμογής του επιβλήθηκαν 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα τα οποία εισπράττονται κανονικά. Μάλιστα για πέντε μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε όλη την Ε.Ε.».

«Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς θα πρέπει να κάνει σκληρούς και επισταμένους ελέγχους, ώστε κανένας να μην παραβιάσει το μέτρο», τόνισε ο υπουργός, δηλώνοντας ότι το μέτρο θα επανεξεταστεί λίγο πριν τις 30 Ιουνίου και τότε θα παρθούν οι νέες αποφάσεις. «Η διοικήτρια της Αρχής θα εισηγηθεί στον υπουργό Ανάπτυξης ποια προϊόντα θα μπορούν να βγουν από αυτό το μέτρο».

Για την κριτική που ασκείται από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «κάθε κριτική μπορεί να είναι σεβαστή. Όμως δεν είναι πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον με τον προσήκοντα τρόπο. Πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να επαναξετάσει αυτή τη στάση του».

Τέλος, για την διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και την απόφασή του να παραδώσει την έδρα του, ανέφερε πως «δεν θέλω να σχολιάσω τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά ως συνάδελφος έχω να πω ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και αυτή η απόφαση που πήρε αποτελεί πράξη ήθους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ