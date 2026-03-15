Χρυσοχοΐδης: Έρχονται πρόστιμα από τις «έξυπνες κάμερες» και νέο σχέδιο για το κυκλοφοριακό (Βίντεο)

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα μας».

Όπως τόνισε, οι αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες και ανταλλάσσουν πληροφορίες με την ΕΕ και άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό.

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», σημείωσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα» και ότι οι εμπλεκόμενοι «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Όπως είπε, μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο «ξεκάθαρα πρόκειται για βία». Ο υπουργός επισήμανε ότι, ενώ έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων, «η βία έχει μεταφερθεί έξω από αυτά».

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.