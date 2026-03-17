Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 1ο Thrace Media Hub στο Διδυμότειχο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 16 Μαρτίου το 1ο Thrace Media Hub για τη σύγχρονη ενημέρωση, την τεχνητή νοημοσύνη, τον ψηφιακό εγγραμματισμό και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στην ολοήμερη δράση, που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ, συμμετείχαν μαθητές από τέσσερα σχολεία Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, φοιτητές Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι τοπικών Μέσων Ενημέρωσης και πολίτες.

Το Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του ΔΠΘ στο Διδυμότειχο, που φιλοξένησε τη δράση, γέμισε ασφυκτικά, καθώς οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τέσσερις θεματικές ενότητες και τρία μαθητικά-φοιτητικά workshops.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση επενδύει σταθερά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ψηφιακή παιδεία, την ποιοτική ενημέρωση, τον δημόσιο διάλογο και την υπεύθυνη παρουσία των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον. “Η ευαισθητοποίηση, η κριτική σκέψη, η ωριμότητα και το ενδιαφέρον των παιδιών για την υπεύθυνη ενημέρωση είναι η πιο δυνατή απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας”, υπογράμμισε ο κ. Δερμεντζόπουλος επισημαίνοντας πως “είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε νέα παιδιά, από τον Έβρο και ολόκληρη τη Θράκη, να προβληματίζονται, να συνεργάζονται και να δημιουργούν εργαλεία απέναντι στην παραπληροφόρηση. Μέσα από τη γνώση, τον διάλογο και τη δημιουργική συμμετοχή τους, αποδεικνύουν ότι έχουν και φωνή και κρίση και μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου ψηφιακού περιβάλλοντος”.

Η επιλογή του τόπου διοργάνωσης του 1ου Thrace Media Hub, που έγινε στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΓΓΕΕ και ΔΠΘ, δεν ήταν τυχαία. Όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου: «Η ΓΓΕΕ πήγε εκεί όπου χρειάζεται — εκεί όπου η παραπληροφόρηση συναντά γεωπολιτικά σύνορα, θρησκευτική ποικιλομορφία και μια κοινωνία που βίωσε στο πετσί της τη “μικρή Μαρία”, τις πυρκαγιές του 2023 και τα κύματα μεταναστευτικής πίεσης στα σύνορα του Έβρου. Αν αυτό το μοντέλο πετύχει στο Διδυμότειχο, μπορεί να πετύχει οπουδήποτε στη χώρα.»

Στην πρώτη θεματική ενότητα «Θεσμικό Πλαίσιο και Στόχοι» συμμετείχαν οι κ.κ. Δερμεντζόπουλος και Κιρμικίρογλου, ο Πρύτανης του ΔΠΘ Φώτιος Μάρης και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΑΜΘ Μαριγούλα Κοσμίδου. Ακολούθησαν ενότητες για τα fake news και το fact-checking, με τον Θεόδωρο Δανιηλίδη (Ellinika Hoaxes), τη Μαρία Μανάκα (ΕΡΤ) και τον Γιάννη Βαβαλικούδη (Ράδιο Έβρος), για τα ψηφιακά δικαιώματα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς και για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ενημέρωση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα μαθητικά projects. Οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής παρουσίασαν το «AI Act Control System – Φίλτρα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Πληροφόρηση», ένα σύστημα δικής τους έμπνευσης για τον εντοπισμό παραπληροφόρησης, εμπνευσμένο από τις αρχές του ευρωπαϊκού AI Act.

Οι μαθητές του 3ου Πειραματικού ΓΕΛ Κομοτηνής παρουσίασαν το «Think Before You Click: Από το Clickbait στην Κριτική Σκέψη», οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου «Ευγένιος Ευγενίδης» ανέδειξαν την ευαλωτότητα των νέων απέναντι στα deepfakes, ενώ οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής παρουσίασαν τη δημιουργία σχολικής εφημερίδας. Φοιτητές Ψυχολογίας του ΔΠΘ πραγματοποίησαν το διαδραστικό εργαστήριο «Η Ψυχολογία της Παραπληροφόρησης», με πείραμα σε πραγματικό χρόνο για τους γνωστικούς μηχανισμούς πίσω από τα fake news.

Ο κ. Κιρμικίρογλου δεσμεύτηκε ότι η ΓΓΕΕ θα υποστηρίξει έμπρακτα τις καλές πρακτικές που ανέδειξαν οι μαθητές στο Thrace Media Hub, εντάσσοντάς τες στην Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα (Ν. 5253/2025). Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα καλύτερα μαθητικά projects θα προωθηθούν στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO) ως παράδειγμα καλής πρακτικής, μέσω του ελληνικού κόμβου MedDMO/ΕΚΕΤΑ, με το οποίο η ΓΓΕΕ έχει υπογράψει τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας.

«Το Thrace Media Hub και το πρόγραμμα “Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες” γεννούν καλές πρακτικές που θα στηρίξουμε ώστε να αναδειχθούν σε πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, μαθητές μιας ακριτικής πόλης σχεδίασαν δικά τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατά της παραπληροφόρησης. Δεσμευόμαστε να φέρουμε τα projects τους στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καλύτερη ασπίδα κατά των fake news χτίζεται στις σχολικές και ακαδημαϊκές αίθουσες — και σήμερα τη χτίσαμε μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές της Κομοτηνής, του Διδυμοτείχου και συνολικά της Θράκης.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κιρμικίρογλου.

To event management της διοργάνωσεις είχε ο Δημοσιογραφικό Οργανισμός "Χρόνος" Κομοτηνής.