Π. Μαρινάκης: Οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές

Τόνισε πως «αυτό διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι εξαιρετικά σοβαρές» κι επανέλαβε τρεις παρατηρήσεις του πρωθυπουργού. Η πρώτη έχει να κάνει σχετικά με το ότι η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση κι ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης υπογραμμίζοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή ενώ και ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην πληγεί άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Τέλος, η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μία νέα προσφυγική κρίση. «Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα σαφές μήνυμα, λοιπόν, ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ο πρωθυπουργός.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε την αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, η οποία «δίνει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Με τη νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, το ύψος του "κουρέματος" και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό του χρέος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς».

Ο κ. Μαρινάκης έκανε αναλυτική αναφορά σε οφέλη από τη ρύθμιση, μεταξύ των οποίων σημαντικές διαγραφές και χαμηλότερη δόση στην παραγόμενη πρόταση, διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας της στους χρηματοδοτικούς φορείς, σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας, εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων μέσω πλειστηριασμού, τα οποία πολλές φορές δεν ήταν εφικτό να εκποιηθούν και επιβάρυναν σημαντικά την παραγόμενη πρόταση.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δέσμη 25 παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με σκοπό να προβούν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για την κοινωνική στέγαση και τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές» πρόσθεσε.

Ακολούθως είπε ότι τον «Οδικό Χάρτη και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών Προϊόντων και Αλκοόλ σε Ανήλικους» παρουσίασαν, χθες, οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

«Στους βασικούς στόχους που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται οι εξής: η προστασία των ανηλίκων, η πρόληψη της εξάρτησης σε νεαρή ηλικία, η ενίσχυση της διαφάνειας και της εποπτείας της αγοράς, η αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας και η ευθυγράμμιση της χώρας με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές δημόσιας υγείας.

Τόνισε ότι «το νέο πλαίσιο οργανώνεται γύρω από πέντε βασικούς άξονες: 1. πρόληψη και προστασία των ανηλίκων, 2. ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, 3. ρύθμιση νέων προϊόντων νικοτίνης, 4. δημιουργία ψηφιακού μητρώου ελέγχου και 5. ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και των κυρώσεων».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της πρόληψης και επενδύει σε αυτήν, μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διαφύλαξη της υγείας. «Είναι χαρακτηριστικό πως στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος "Προλαμβάνω", μέχρι σήμερα, 5,7 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 200.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα ή νοσήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας και καρδιαγγειακά νοσήματα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα δύο νέα δωρεάν προληπτικά προγράμματα, αυτό για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων που αφορά περισσότερους από 50.000 δικαιούχους και αυτό για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, όπου έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά».

Υπογράμμισε πως «ανεξαρτήτως αν οι πολίτες έχουν ασφάλιση ή όχι, μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις δωρεάν. Στην πλατφόρμα proliptikes.gov.gr υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, για να κλείσουν οι δικαιούχοι ραντεβού σε μία από τις 15.000 δημόσιες και ιδιωτικές δομές σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, περισσότερα από 180 κλιμάκια που επισκέπτονται καθημερινά περιοχές σε όλη την Ελλάδα, έχουν εντοπίσει σε αρκετούς ανθρώπους πολύ υψηλές τιμές λιπιδίων στο αίμα, όπως τριγλυκερίδια, για τις οποίες δεν είχαν γνώση. Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν δωρεάν κατ' οίκον ιατρική επίσκεψη καλώντας στο 1135».

Ανέφερε επίσης ότι παρατάθηκε και για το 2026 η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Όσοι πολίτες ενδεχομένως έχουν λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς η προβλεπόμενη απαλλαγή θα αποτυπωθεί με νέα εκκαθάριση που θα γίνει εντός του Απριλίου. Τυχόν ποσά που θα καταβληθούν και αφορούν στα απαλλασσόμενα από τον φόρο ακίνητα θα συμψηφισθούν ή θα επιστραφούν στους δικαιούχους άμεσα με την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στον κλάδο του επισιτισμού αφορά έως 400.000 εργαζόμενους. Είναι μία από τις μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις που μπορούν να υπογραφούν, προβλέποντας αύξηση, η οποία κυμαίνεται από 6% έως 25%. «Αξίζει να επισημανθεί πως τον τελευταίο μήνα έχουν συναφθεί ακόμη δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εντός του νέου ευνοϊκού πλαισίου. Πέραν, δηλαδή, του κλάδου του επισιτισμού, ο λόγος για τον κλάδο του τουρισμού και αυτόν των ζαχαρωδών προϊόντων», κατέληξε.