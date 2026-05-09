Παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας της σχολικής κοινότητας

Νέα γήπεδα, φρεσκοβαμμένοι τοίχοι, προσβάσιμοι χώροι. Επεμβάσεις που αθροιστικά αλλάζουν το σχολικό περιβάλλον, έγιναν πράξη μέσα στο περασμένο καλοκαίρι για 430 σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» το 2025, ενώ για το ερχόμενο καλοκαίρι προγραμματίζονται οι επεμβάσεις ανακαίνισης για άλλα 238 σχολεία και επιπλέον μελέτες για περισσότερες από 450 σχολικές μονάδες. Συνολικά, μέχρι το 2028 το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν ανακαινιστεί 2.500 σχολεία.

«Κάποια σχολεία της χώρας μας κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας, μνήμης και προσφοράς. Κτίρια που μεγάλωσαν γενιές μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά σήμερα χρειάζονται ουσιαστική αναβάθμιση και φροντίδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Όχι μόνο με παρεμβάσεις συντήρησης και αισθητικής ανανέωσης, αλλά με στοχευμένες ανακαινίσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά τις συνθήκες λειτουργίας και την καθημερινότητα παιδιών και εκπαιδευτικών».

Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την υπογραφή τήης σύμβασης δωρεάς για τη Β' φάση του προγράμματος από τους συναρμόδιους υπουργούς, τους εκπροσώπους των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», την περασμένη Πέμπτη.

Όπως επισήμανε η υπουργός, οι αίθουσες, οι αυλές, τα γήπεδα και οι παιδικές χαρές ανακαινίζονται και «διαμορφώνουν ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό περιβάλλον για τη σχολική κοινότητα».

Η β' φάση του προγράμματος, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά και σχολεία που, όπως ανέφερε η υπουργός, στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια.

«Ανάμεσα στα 238 σχολεία είναι και ιστορικά σχολικά κτίρια άνω των 60 και 70 ετών, όπως το ιστορικό 1ο Γυμνάσιο Βόλου, με έτος ίδρυσης το 1882, που στεγάζεται σήμερα σε ένα κτίριο 74 ετών, χτισμένο μετά τον μεγάλο σεισμό του 1955 με παγκύπριο έρανο, και χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης», ανέφερε.

«Με έναν συνολικό σχεδιασμό που φτάνει πλέον τα 650 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 2.500 σχολικές μονάδες, επενδύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό, πιο προσβάσιμο και πιο ανθρώπινο για κάθε παιδί», σημείωσε η υπουργός, για το συνολικό αποτύπωμα του προγράμματος.

«Αλλάζει το σχολείο και αυτό παίζει ρόλο»

Ένα από τα 430 σχολεία που ανακαινίστηκαν κατά το περασμένο καλοκαίρι και «άνοιξαν» τις πόρτες τους τον Σεπτέμβριο του 2025 για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με... άλλον αέρα, ήταν το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου.

