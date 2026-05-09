Σάββατο, 09 Μαϊος 2026 09:40

Το Europe – Gulf Forum στην Costa Navarino: Σύνοδος κορυφής Ευρώπης και Κόλπου

Γράφτηκε από την

Μία συνάντηση υψηλού πολιτικού και επιχειρηματικού επιπέδου θα φιλοξενήσει την προσεχή εβδομάδα η Μεσσηνία.

Από την Παρασκευή 15 έως την Κυριακή 17 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino θα φιλοξενηθεί το Europe – Gulf Forum. Πρόκειται για μία σύνοδο κορυφής της Ευρώπης και του Κόλπου που διοργανώνεται από τον όμιλο Antenna σε συνεργασία με το σημαντικό think tank των ΗΠΑ Atlantic Council, που λόγω του πολέμου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες της περιοχής.

Στην Costa Navarino για τρεις ημέρες θα βρεθούν πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες σε μια πλατφόρμα διαλόγου, με στόχο την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου, δύο κομβικών περιοχών που διαμορφώνουν από κοινού ένα πλαίσιο γεωπολιτικών και επενδυτικών ευκαιριών. Στις εργασίες του Forum σημαίνοντα ρόλο θα έχει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ, που εδώ και τρεις μήνες κατέχει θέση ανώτερου συμβούλου στον όμιλο Antenna, ενώ είναι πιθανό να παρευρεθούν τόσο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, όσο και ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

