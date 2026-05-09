90χρονη βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Μαράθου

Η 90χρονη που έπασχε από άνοια έφυγε από το σπίτι της τα ξημερώματα, με τον γιο της να την αναζητά και να ενημερώνει σχετικά το Α.Τ. Γαργαλιάνων. Λίγο πριν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου κάτοικοι είδαν τη σορό της να επιπλέει στη θάλασσα στο λιμάνι του Μαράθου και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων και στελέχη του Λιμεναρχείου Πύλου, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό της. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου της διενεργεί το Λιμεναρχείου Πύλου.

(φωτό αρχείου)