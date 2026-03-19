Κεφαλογιάννη: Δεν «αγγίζει» τον τουρισμό μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν (Βίντεο)

Η υπουργός επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ουσιαστικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποια επιρροή αυτή τη στιγμή, καθώς οι αυξομειώσεις σε κρατήσεις και ακυρώσεις παραμένουν οριακές. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, δεδομένης της αβεβαιότητας που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις.

Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε μια εικόνα ισχυρής δυναμικής για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα πέτυχε την ταχύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη μετά την πανδημία, γεγονός που επέτρεψε ήδη από το 2023 την υπέρβαση των επιδόσεων του 2019. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα οικονομικά στοιχεία για το 2025, όπου παρά τη συγκρατημένη αύξηση των αφίξεων κατά 4%, τα έσοδα σημείωσαν άλμα 10%, αγγίζοντας τα 23,7 δισ. ευρώ. Η υπουργός τόνισε ότι αυτή η επιτυχία διαχέεται άμεσα στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας την οικονομία σε κάθε γωνιά της χώρας.

Όσον αφορά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο, η κα Κεφαλογιάννη διέκρινε τις επιπτώσεις σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά είναι οι άμεσες επιδράσεις στις κρατήσεις, οι οποίες προς το παρόν παραμένουν οριακές, και από την άλλη οι έμμεσες, που αφορούν την αύξηση του κόστους των καυσίμων και των αεροπορικών μεταφορών. Παρά την αβεβαιότητα, η Ελλάδα προβάλλει ως ένας σταθερός και ασφαλής προορισμός, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προσέλκυση τουριστών από ανταγωνιστικές αγορές που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Παράλληλα, σημείωσε τη στροφή των ταξιδιωτών σε κρατήσεις τελευταίας στιγμής και ανακοίνωσε το άνοιγμα γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη, στοχεύοντας στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Αυστραλίας, παρά τις προκλήσεις στις αεροπορικές συνδέσεις μέσω του Κόλπου.

Στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης, η υπουργός υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών μέτρων για το πλαφόν στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, χαρακτηρίζοντάς τα ως μια αναγκαία πρώτη δέσμη παρεμβάσεων που κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη διαρκή στήριξη προς την Κύπρο, αποφεύγοντας την ένταση και επενδύοντας στην αξιοπιστία.

Τέλος, απέκλεισε κάθε σενάριο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα εξαντλήσει την τετραετία, παραμένοντας προσηλωμένη στη σταθερότητα και την ψύχραιμη διαχείριση των διεθνών προκλήσεων.