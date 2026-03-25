eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 15:21

Δένδιας: Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρει για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1822: «205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου».

«Χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου!» καταλήγει ο υπουργός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις