Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

-Ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις,

-Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο,

-Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2225 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές και 2023/2673 σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού 2024/1309 σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit,

-Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Τη νέα, έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022 θα εισηγηθούν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα αύξηση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, ενώ στόχος παραμένει ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

Τα τελευταία χρόνια η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 880 ευρώ, δηλαδή κατά 35,4%. Αυτό ισοδυναμεί με 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με τον βασικό μισθό σήμερα, προτού συνυπολογιστεί η επικείμενη νέα αύξηση, βάζουν στο πορτοφόλι τους επιπλέον πέντε βασικούς μισθούς του 2019.

Δύο πηγές με γνώση των υπολογισμών που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο σημείωσαν ότι η σωρευτική τόνωση του κατώτατου μισθού μετά τις πέντε αυξήσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί έως σήμερα υπερβαίνει σαφώς τον αντίστοιχο πληθωρισμό, που σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει ενισχυθεί.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις του βασικού μισθού δεν έχουν επηρεάσει την πτωτική πορεία της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2008 και συνιστά πτώση 2,1 μονάδων σε σχέση με το 9,8% που καταγράφηκε έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τη νεότερη ετήσια έκθεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μεταξύ 2019 και 2025 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ οι απασχολούμενοι τον Ιανουάριο ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, που αποτελεί υψηλό 16ετίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ