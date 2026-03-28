Ν. Ανδρουλάκης: Η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει προοδευτικό, ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα και άξια στελέχη για να το υλοποιήσουν», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει εικονική πραγματικότητα την «κανονικότητα», όπως λέει, που υποσχέθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2019. «Γι' αυτό απευθύνομαι σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει. Σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει σταθερότητα και ξέρει πια ότι η διακυβέρνηση της ΝΔ είναι συνώνυμη της στασιμότητας. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπληρώνει πως όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, ο ελληνικός λαός θα έχει μπροστά του δυο ριζικά διαφορετικά κυβερνητικές επιλογές: Από τη μια τη Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ που θα κριθεί για το προοδευτικό σχέδιο του για τη χώρα. Θα σταθμίσει, αν πρέπει να έχει 3η θητεία η ΝΔ που επί των ημερών της καταβαραθρώθηκε η αγοραστική του δύναμη στην προτελευταία θέση της ΕΕ, που η ακρίβεια και η εκτίναξη των ενοικίων κάνει δυσβάσταχτο το κόστος ζωής.

Σχετικά με τον όρο «πολιτική συνεννόηση» για συγκυβέρνηση με το κυβερνών κόμμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Με το σύστημα διακυβέρνησης της ΝΔ μας χωρίζει ιδεολογικό και αξιακό χάος. Αγωνιζόμαστε για να βρεθούν στην αντιπολίτευση, γιατί μόνο έτσι θα αναπνεύσει η χώρα μας από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την απαξίωση του κοινωνικού κράτους».

«Ο λαός θα ψηφίσει και θα αποφασίσει. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο, τότε θα αξιοποιήσει την εντολή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, που θα φέρει καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Δεν θα μπούμε σε πειρασμό συμφωνιών που θα υπονομεύσουν το προοδευτικό μας σχέδιο για να αναπνεύσει η χώρα και να φυσήξει νέος αέρας και φυσικά όλα θα είναι στο προσκήνιο», απαντά ο κ. Ανδρουλάκης στην ερώτηση με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα χαράζει διαχωριστική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν πολλοίς η πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη του 41% είναι δική του «χορηγία».

Αναφέρει ότι το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων είναι μια μαύρη σελίδα για το κράτος δικαίου και η αποκάλυψη της αλήθειας είναι απαράβατος όρος δημοκρατίας. Κάνει λόγο για Μαξίμου Gate κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου πως έστησαν έναν παρακρατικό μηχανισμό που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας παράνομα τη μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και άλλους δημόσιους αξιωματούχους. Αφήνει επίσης αιχμές για την προηγούμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου, «που «αναντίλεκτα» αρχειοθέτησε την υπόθεση κι είναι εκτεθειμένη», όπως επισημαίνει. «Όσοι, λοιπόν, υπουργοί της ΝΔ υπήρξαν στόχοι του predator δεν μπορούν πια να κρύβονται από το δημοκρατικό τους καθήκον και τον όρκο τους να υπηρετούν τους νόμους. Δεν μπορούν να σιωπούν στο όνομα της καρέκλας της εξουσίας», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη κρίση με το Ιράν σημειώνει πως δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας κι απαιτείται υπευθυνότητα, προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. «Θέση μας είναι ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη, που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν. Η συνδρομή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς την Κύπρο είναι η έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η οποία είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης διπλωματικής επιτυχίας της Μεταπολίτευσης· να ενταχθεί η Κύπρος στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό. Μια στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως και το ενιαίο αμυντικό δόγμα», συμπλήρωσε.

