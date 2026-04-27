Αύξηση κατά 7,6% της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α' τρίμηνο

Αύξηση 7,6%, κατέγραψε η επιβατική κίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 9.282.984, έναντι 8.624.002 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 80.122 πτήσεις, έναντι 75.038 πτήσεων πέρυσι.

Άνοδο 12,5% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στους 769.866 επιβάτες, έναντι 684.405 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ο Μάρτιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 16,8%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Μάρτιο, κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο επιβατικής κίνησης 18,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 189.317 επιβάτες, έναντι 159.308 πέρυσι.

ΑΠΕ - ΜΠΕ