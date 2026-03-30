Άγιο Φως: Τι αποφάσισε το Ισραήλ για την Τελετή Αφής εν μέσω του πολέμου (βίντεο)

Να διεξαχθούν κανονικά, αλλά «με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός, αποφάσισε η ισραηλινή αστυνομία, μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την απαγόρευση εισόδου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή (29/03).

Ο Λατίνος καρδινάλιος συναντήθηκε τη Δευτέρα με την αστυνομία του Ισραήλ, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα των τελετουργιών ενόψει Πάσχα και της Τελετής Αφής του Αγίου Φωτός. Η αστυνομία του Ισραήλ δημοσίευσε, μάλιστα, στο Χ και μία φωτογραφία με τον Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να χαμογελάει μετά τη συνάντηση.

«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται:

«Λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Roaring Lion, οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτός ο συντονισμός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με το κοινό και πρωταρχικό μας καθήκον: την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και θραύσματα έχουν προσγειωθεί εντός της Παλαιάς Πόλης. Αυτοί οι περιορισμοί, που αποσκοπούν στη διάσωση ζωών, αποτελούν άμεση αντίδραση σε έναν πραγματικό και άμεσο κίνδυνο για όλους τους προσκυνητές», σημειώνεται επίσης.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το Άγιο Φως, διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές Αρχές κάνουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα ενόψει Πάσχα.

«Οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες» ανέφερε, προσθέτοντας ότι: «Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες ώστε το Άγιο Φως να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα».

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν πως την Τετάρτη αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι αναμένεται να πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

