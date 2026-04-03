Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός - Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μπαίνουν στην κυβέρνηση

Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς
- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης
- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός
2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς
- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος
3) Υπουργείο Υγείας
Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.
Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (04/04) στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.