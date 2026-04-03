Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός - Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μπαίνουν στην κυβέρνηση

Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προέκυψαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαβίβαση στη Βουλή των δύο φακέλων με συνολικά 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να εξετάζονται.

Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (04/04) στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.