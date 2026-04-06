Πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 48 ετών ο γιος της Θεανώς Φωτίου, Βασίλης Ρίζος

Στα 48 του έτη έφυγε απρόσμενα από τη ζωή ο γιος της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Θ. Φωτίου.

Βαρύ πένθος για τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου καθώς “έφυγε” από τη ζωή εντελώς απρόσμενα ο γιος της Βασίλης Ρίζος, σε ηλικία 48 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της κ. Φωτίου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και πατέρας ενός παιδιού και πολιτικά δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς, υπέστη ανακοπή.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της.

Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών.

Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη.

Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια από την κυβέρνηση

Τα συλλυπητήρια, εκ μέρους της κυβέρνησης, για την απώλεια του γιού της Θεανώς Φωτίου, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του υιού της κυρίας Θεανώς Φωτίου, που μόλις πληροφορηθήκαμε ότι απεβίωσε ξαφνικά. Τα θερμά συλλυπητήριά μας», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλων μετέφερε ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς.

Πηγή: news247.gr