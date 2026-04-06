Προβλήματα στην πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει, από τα πρώτα λεπτά μετά την επίσημη εκκίνησή της στις 4:30 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass ΙΙΙ.

Σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής. Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο. Η λειτουργία της πλατφόρμας σταδιακά επανέρχεται. Ωστόσο αρμόδιες στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων επισημαίνουν ότι στο στάδιο των δοκιμών και όλες τις προηγούμενες ημέρες λάμβαναν διαβεβαιώσεις από τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και θα ανταπεξέλθει στον φόρτο χωρίς προβλήματα, κάτι που στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Στη συνέχεια, καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να δηλώσουν ή να επιλέξουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, με δήλωση του IBAN. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Όσοι πολίτες υποβάλουν αίτηση σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται να λάβουν την επιδότηση εντός 48 ωρών, δηλαδή έως και τη Μεγάλη Τετάρτη. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Περισσότερα στο ertnews.gr