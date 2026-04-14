Λαζαρίδης: Ο διορισμός μου ήταν νόμιμος, δεν σκέφτομαι να παραιτηθώ (βίντεο)

Απαντήσεις για το θέμα του πτυχίου του και για τη σφοδρή κριτική που δέχεται, έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έστρεψε τα βέλη του προς τους επικριτές του. Επέδειξε μάλιστα το πτυχίο του, από το κολέγιο Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα τότε στην Ελλάδα, το οποίο επέλεξε το 1987 ως «συνειδητή επιλογή» για τις σπουδές του.

"Αποφοίτησα το 1992. Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία.

Οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές μας σήμερα δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο.

Αποφοίτησαν κορυφαίοι άνθρωποι. Έκαναν μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού", είπε μιλώντας στο OPEN.

Ο κύριος Λαζαρίδης τόνισε πως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό και πως δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια.

Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με τη βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο. Γιατί συνέβαινε αυτό; Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή. Δεν περνούν από ΑΣΕΠ κατά συνέπεια δεν απαιτείτο αυστηρός έλεγχος, είπε ο κ. Λαζαρίδης αναφορικά με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, περί «εξαπάτησης του Δημοσίου». «Η αντιπολίτευση βάλλει εναντίον μου γιατί έχω αποκαλύψει πολλά από τα σκάνδαλά τους», ανέφερε.

