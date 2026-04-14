Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης: Στο επίκεντρο ο τίτλος σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη (βίντεο)

Την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη ζητά η αντιπολίτευση, εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση με το πτυχίο και τον διορισμό του το 2007.

Τα βέλη του στους επικριτές του στρέφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Επέδειξε μάλιστα το πτυχίο του, από το κολέγιο Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα τότε στην Ελλάδα, το οποίο επέλεξε το 1987 ως «συνειδητή επιλογή» για τις σπουδές του.

«Αποφοίτησα το 1992. Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές μας σήμερα δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο. Αποφοίτησαν κορυφαίοι άνθρωποι. Έκαναν μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού», είπε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο OPEN.

«Το 2000 λοιπόν, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών. Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή, δεν παίρνουν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος» προσέθεσε.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητεί την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη γι’ αυτό και τον κρατά στη θέση του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του επί του θέματος. Υποστηρίζει μάλιστα ότι «σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο Δημόσιο εξαπατώντας, καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός, αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού ‘φαινόταν’ …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου πανεπιστημίου».

«Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτή είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «ως μέλος της Εξεταστικής πήρε πτυχίο στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με μεταπτυχιακό στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων».

«Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση» ζήτησε με ανάρτησή του στο Facebook ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης αναφέρει: «Στην υπόθεση Λαζαρίδη μόνοι μας φωνάζαμε επί έναν ολόκληρο χρόνο και σήμερα έρχονται άπαντες για να καπηλευτούν την πολιτική μας δράση».

Αγωγή προαναγγέλλει ο Παύλος Πολάκης με αφορμή τις αναφορές Λαζαρίδη ότι θα προσφύγει άμεσα στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για διπλά βιβλία στο Δήμο Σφακίων. «Για τα αισχρά ψέματα και υπονοούμενα που εκστόμισε εναντίον μου, ήδη έδωσα εντολή στον δικηγόρο μου να ετοιμάσει αγωγή για συκοφαντία και εξύβριση και όλα όσα πληρώσεις θα πάνε στον Δήμο Σφακίων» τονίζει ο πρώην υπουργός.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί στο δρόμο προς το ραντεβού των πολιτικών αρχηγών την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

