Κωνσταντοπούλου: Η διαφθορά σκοτώνει -Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι «ρουσφετάκιας»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η διαφθορά σκοτώνει», ότι «το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι ρουσφετάκιας, ούτε να ξεπλένει τη διαφθορά, ούτε να την τροφοδοτεί, ούτε να καλύπτει τους δικούς του».

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι κάποιοι «δεν περίμεναν ποτέ ότι θα έρθουν εδώ [...]. Γιατί δεν το περιμένανε; Γιατί έχουν συνηθίσει στην συγκάλυψη και έχουν συμπράξει στη συγκάλυψη», τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «και οι έντεκα από τους δεκατρείς που συζητάμε τώρα και τους άλλους δύο τους περιμένουμε, έχουν ψηφίσει για να καλύψουν και των εξ αυτών κύριο Καραμανλή, (εν. τον πρώην υπουργό) όχι μία, όχι δύο, αλλά περισσότερες φορές... τον πιο αθώο άνθρωπο στη χώρα. Αυτός για τον οποίο σχηματίζονται δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έρχεται εδώ και τον καταχειροκροτά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον γιατί τα καταφέρνει πολύ καλά».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζοντας να μιλάει για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ανέφερε ότι «κάποτε, πριν από ενάμισι χρόνο, έφτιαξε και έστησε αυτή την κακόγουστη φιέστα στις Σέρρες, στην πατρίδα του, όπου κινηματογραφήθηκαν πολίτες να του φιλάνε τα χέρια και το έδινε ο ίδιος στα μέσα ενημέρωσης». «Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή; Να κάνει ρουσφέτια και να του φιλάνε τα χέρια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαποτιστεί με τη δική σας καταπιεστική προπαγάνδα ότι "το δικαίωμά σου σε αυτόν τον τόπο, για να το ασκήσεις, πρέπει να έχεις γνωστό βουλευτή". Δεν αρκεί ότι κατοχυρώνεται το δικαίωμα στο Σύνταγμα και το νόμο. Όχι. Ο βουλευτής είναι εκείνος που εγγυάται την άσκηση του δικαιώματος και αυτό είναι η πιο χυδαία κατάπτωση προσώπων που θα έπρεπε να αίρουν τους εαυτούς τους, σε υψηλό επίπεδο κύρους και αδιάφθορης, ακάματης δράσης», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ πρόσθεσε: «Όχι κύριοι. Τα καθήκοντά σας, δεν είναι να σας παίρνουν τηλέφωνα και να μεσολαβείτε στον δικό σας πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μελά, μεγαλο-στέλεχος της ΝΔ, τον οποίο σας κατηύθυνε το κόμμα σας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 2021, γιατί είναι συντονισμένες οι επικοινωνίες, δεν είναι επιφοιτήσεις που σας ήρθαν».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «το κόμμα σας (εν. ΝΔ) ενήργησε και ο αρχηγός σας, ώστε να μεσολαβεί ο Μελάς για εσάς και να εμφανίζεστε, την ώρα που στερούνται οι πολίτες τα βασικά, εσείς να τους εξασφαλίζετε τα μέγιστα».

