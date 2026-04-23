Λιπάσματα, περιφερειακές εξελίξεις, ενέργεια και επισιτιστική ασφάλεια τα θέματα στη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Dubravka Šuica

Το αυξημένο κόστος στα λιπάσματα που πιέζει τον πρωτογενή τομέα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις αποτέλεσαν τα κύρια θέματα της συνάντησης που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς με την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης για τα λιπάσματα, επισημαίνοντας ότι «δημιουργούν πρόβλημα τόσο στην ευρωπαϊκή γεωργία όσο και στην ελληνική γεωργία».

Σε δηλώσεις του τόνισε ότι βασικές προτεραιότητες είναι η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών, η διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η μάχη κατά των επιζωοτιών, σημειώνοντας ότι αυτές «αναδεικνύονται ως ένα μεγάλο πρόβλημα και εδώ στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα».

Οι δυο πλευρές συνομίλησαν για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και τις επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή ενώ τέθηκαν επι τάπητος και ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, υπό το βάρος των διεθνών αναταράξεων.

Όπως είπε η κ. Šuica "βασικό ζήτημα είναι η ενέργεια" και "η επισιτιστική ασφάλεια και η επάρκεια τροφίμων", και χαρακτήρισε κρίσιμο και το θέμα των λιπασμάτων, καθώς "οι τιμές έχουν εκτοξευθεί".

Πρόσθεσε ότι "προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο" ωστόσο όπως είπε "κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με αναφορά στον ρόλο των χωρών του Κόλπου στη διαμόρφωση συνθηκών σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή, καθώς και στις προκλήσεις που απορρέουν από τις εξελίξεις σε κρίσιμες εστίες έντασης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο "δεν μπορούμε να φανταστούμε την ευημερία και την ασφάλεια της περιοχής χωρίς τις χώρες του Κόλπου προσθέτοντας τον ρόλο τους για τη σταθερότητα και τις επενδύσεις στη Μέση Ανατολή.

