Την Τετάρτη παρουσιάζει την “Ιθάκη” στο Ηράκλειο ο Αλέξης Τσίπρας

Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι ο επόμενος σταθμός της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα “Ιθάκη”.

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Απριλίου και στο πάνελ θα συμμετάσχουν οι: Βαγγέλης Ζάχαρης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Μίλτος Λογιάδης και Στέλλα Μανουσογιωργάκη.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού Οίκου

Οι εκδόσεις Gutenberg σάς προσκαλούν την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ ( πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως Ηράκλειο -Κρήτη) στην παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Βαγγέλης Ζάχαρης

Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μίλτος Λογιάδης

Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στέλλα Μανουσογιωργάκη

Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Ανδριανή Αγγελιδάκη (δημοσιογράφος)

Ώρα προσέλευσης: 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00

