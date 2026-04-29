Τριμερής Ελλάδας-Τουρκίας-Βουλγαρίας για το μεταναστευτικό - Ικανοποίηση για το επίπεδο της συνεργασίας, εξέφρασε ο Θ. Πλεύρης

Η τριμερής συνάντηση των υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας των τριών χωρών στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης, με κοινή διαπίστωση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί.

Κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Θάνου Πλεύρη, ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Έμιλ Ντέτσεφ, και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις με επίκεντρο ζητήματα αρμοδιότητας των υπουργείων τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε θετική αξιολόγηση της συνεχιζόμενης τριμερούς συνεργασίας, με τους τρεις υπουργούς να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών και στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών, με τις τρεις πλευρές να επισημαίνουν ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί συλλογική ευθύνη που απαιτεί διαρκή συντονισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή επιχειρησιακή δράση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η συνεργασία αυτή έχει ήδη αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, στο Ανατολικό Αιγαίο οι αφίξεις το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 6.012, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 περιορίστηκαν σε 2.113, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 65%.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας στον κοινό αγώνα κατά της παράτυπης μετανάστευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εντατικοποίησης της δράσης κατά των δικτύων διακίνησης. Όπως επισημάνθηκε, τα δίκτυα αυτά συνδέονται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπισή τους ζήτημα ευρύτερης ασφάλειας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Θάνος Πλεύρης, καλωσόρισε τους ομολόγους του και περιέγραψε την πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «αυστηρή αλλά απολύτως σύννομη πολιτική φύλαξης των συνόρων». Τόνισε δε, ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρήσεων κατά των κυκλωμάτων διακινητών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις θαλάσσιες διαδρομές, και επανέλαβε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την εφαρμογή μιας ισχυρής και αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης. Στο πλαίσιο των διμερών επαφών, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με την Τουρκία και της πλήρους εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, ενώ αναφέρθηκε και σε θετικές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες στα ελληνικά νησιά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Έμιλ Ντέτσεφ, υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα του τριμερούς υπουργικού πλαισίου, σημειώνοντας ότι έχει εξελιχθεί σε μια «καθιερωμένη και πολύτιμη πλατφόρμα για εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνεργασία». Τόνισε επίσης, ότι η Βουλγαρία πιστεύει ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία του τριμερούς διαλόγου και παραμένει σταθερός υποστηρικτής της συνέχειας και της βιωσιμότητάς του.

Ο κ. Ντέτσεφ επεσήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, συμβάλλοντας στον κοινό στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και στην Ευρώπη συνολικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τρεις χώρες θα συνεχίσουν να αξιοποιούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ιδίως σε τομείς όπως η ασφάλεια των συνόρων, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, η εξάρθρωση των δικτύων λαθροδιακινητών και η εφαρμογή αποτελεσματικών επιστροφών.

Από την τουρκική πλευρά, ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί επισήμανε τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί χάρη στις προσπάθειες των τουρκικών αρχών στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, υπογραμμίζοντας ότι αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών. Όπως ανέφερε, η αποτρεπτική επίδραση αυτών των μέτρων, έχει οδηγήσει στο να πάψει σε μεγάλο βαθμό η Τουρκία να αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης για την παράτυπη μετανάστευση.

Ο ίδιος τόνισε ότι η διεθνής συνεργασία, και ειδικότερα ο εν εξελίξει Τριμερής Μηχανισμός με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, έχει συμβάλει σημαντικά στα αποτελέσματα αυτά. Επιπλέον, επισήμανε ότι η διακίνηση μεταναστών αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων για τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να προχωρά παράλληλα με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι τρεις πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας, τόσο στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία σύνορα, ιδίως υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων μεταναστευτικών διαδρομών. Παράλληλα, με τη Βουλγαρία δόθηκε έμφαση στην κοινή προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο από τον Ιούνιο του 2026, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των επιστροφών και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, με τους υπουργούς να εξετάζουν προσεκτικά την κατάσταση ασφάλειας και τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές. Όπως σημειώθηκε, προς το παρόν η κατάσταση δεν εμφανίζεται ανησυχητική, ωστόσο υπογραμμίστηκε η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας για ενδεχόμενες νέες πιέσεις, με πηγές του υπουργείου να τονίζουν ότι «η πρόληψη αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της σταθερότητας».

Οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν, τέλος, τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των σχετικών δικτύων λαθρεμπορίου, σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ