Δημοσκόπηση Marc: Πρώτο κόμμα η ΝΔ με 28,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1% (βίντεο)

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% και ακολουθούν:
ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,1%
Πλεύση Ελευθερίας 7,5%
Ελληνική Λύση 7,4%
ΚΚΕ 6,6%
ΣΥΡΙΖΑ 5,5%
Φωνή Λογικής 2,8%
ΜέΡΑ25 2,3%
Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 2,3%
Νίκη 1,8%
Σπαρτιάτες 0,8%
Αριστερά 0,7%
Άλλο 3,9%
Άκυρο – Λευκό 2,8%
Δεν θα ψηφίσουν το 3,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,2%.
Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 32,2%, προηγείται με διαφορά 18,7 μονάδων.
Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜέΡΑ25 2,9 οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο 2,7%, η Νίκη 2,3%, οι Σπαρτιάτες 1,5% Νέα Αριστερά 1%, άλλο 7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου σε δείγμα 1.141 ατόμων.
Πηγή: ertnews.gr