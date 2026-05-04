"Οχι" και από Βαρουφάκη στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ

O γραμματέας του ΜέΡΑ25 δημοσιοποίησε την επιστολή με την οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ.

Τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για τα γεγονότα του 2015 και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, γνωστοποίησε, με επιστολή που δημοσιοποίησε.

Ο κ. Βαρουφάκης προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που βασίζεται στο βιβλίο των Ελ. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού «Η Τελευταία Μπλόφα» αλλά με επιστολή του στις 7 Αυγούστου 2025 εξήγησε γιατί δεν θα συμμετείχε.

Τόνισε πως “η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται”.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη επιστολή με τους λόγους άρνησης της συμμετοχής του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ δημοσιοποίησε χθες και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά ο Γιάνης Βαρουφάκης έγραψε τα εξής:

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης

7/8/2025

Υ.Γ.: Το ΜέΡΑ25 και ο Γραμματέας του δεν αρνούμαστε ποτέ τον διάλογο ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που ασκούν σκληρή πολεμική, αρκεί ο διάλογος αυτός να γίνεται ευθέως και χωρίς παρεμβολές. Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε πλήθος τέτοιων συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το αποδεικνύει. Εδώ, η μακροσκελής συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, τον Ιανουάριο του 2016: https://www.youtube.com/watch?v=VKiGYs1vvM4

Πηγή: www.news247.gr