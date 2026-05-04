«Είμαστε όλοι διαφορετικοί - Είμαστε όλοι ξεχωριστοί»: Μαθητές Ειδικών Σχολείων ενώνουν τις φωνές τους στην Καλαμάτα

Μουσικό Φεστιβάλ με σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί – Είμαστε όλοι ξεχωριστοί» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 11 π.μ., από τα Ειδικά Σχολεία Πελοποννήσου & Δυτικής Αττικής, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν ζωντανά, με τις χορωδίες τους, μαθητές από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καλαμάτας και το ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν, μέσω ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, μουσικές δράσεις από ειδικά σχολεία της Πελοποννήσου και της Δυτικής Αττικής. Οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Μουσικής των σχολικών μονάδων.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσικής Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής Σπύρου Σπυρόπουλου, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και υποστηρίζεται από την χορηγία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και συμπερίληψης, δίνοντας βήμα σε όλους τους μαθητές να εκφραστούν και να μοιραστούν το ταλέντο και τη χαρά τους.