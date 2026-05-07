Δημοσκόπηση MRB: Οι 7 στους 10 εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Τα ποσοστά των κομμάτων (Βίντεο)

Εμπιστοσύνη δείχνει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το reader, το 71,3% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της και μόλις το 22,3% διαβλέπει κάποιου είδους πολιτική σκοπιμότητα.

Συγκεκριμένα:

το 48% θεωρεί πως σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της

το 23,3% θεωρεί πως μάλλον την κάνει

το 15,5% θεωρεί πως μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες

το 6,8% θεωρεί πως σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες

το 6,3% δεν ξέρει/δεν απαντά

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% θεωρεί πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες.

Δημοσκόπηση: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 13 βουλευτές

Στο ερώτημα εάν είναι σωστό να θέσουν ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

το 7,3% απαντάει σίγουρα σωστή

το 15,6% μάλλον σωστή

το 13,7% μάλλον λάθος

το 58% σίγουρα λάθος

το 5,4% απαντάει δεν ξέρω/δεν απαντώ

Στο ερώτημα εάν το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:

36% πολύ καθοριστικό

24,7% αρκετά καθοριστικό

19,2% όχι και τόσο

16,5% καθόλου

3,6% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Ανάμεσα στις ψηφοφόρους της ΝΔ, σχεδόν 6 στους 10 απαντούν πως είναι πολύ ή «αρκετά» καθοριστικό.

Στο ερώτημα εάν πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν τυχόν ευθύνες του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:

το 63,1% απαντάει σίγουρα πρέπει να γίνει

το 16,7% απαντάει μάλλον

το 9,4% απαντάει μάλλον δεν πρέπει

το 5,5% απαντάει σίγουρα δεν πρέπει

το 5,3% απαντάει δεν ξέρω/δεν απαντώ

Στο θέμα αυτό, 7 στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ απαντούν πως πρέπει να γίνει αυτό.

Τι απαντούν οι πολίτες για τις υποκλοπές

Όσον αφορά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες απαντούν:

το 39,5% σίγουρα συμφωνώ

το 28,2% μάλλον συμφωνώ

το 10,3% μάλλον διαφωνώ

το 13% σίγουρα διαφωνώ

το 9% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 76,3% συμφωνεί να γίνει εξεταστική επιτροπή από τη Βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Δημοκράτες: 2,5%

ΜέΡΑ25: 2,2%

Νίκη: 1,8%

Νέα Αριστερά: 0,9%

Άλλο κόμμα απαντάει τ9 7,4% τωβ ερωτηθλεντων, ενώ το 17,5% δηλώνει αναποφάσιστο ή δεν απαντάει.

Κόμμα Αλέξη Τσίπρα

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες απαντούν:

11,1% σίγουρα θα το ψηφίσω

12,1% μάλλον θα το ψηφίσω

15,5% μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% σίγουρα δεν θα το ψηφίσω

Κόμμα Καρυστιανού

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού οι πολίτες απαντούν:

6,6% σίγουρα θα το ψηφίσω

18,5% μάλλον θα το ψηφίσω

18,8% μάλλον δεν θα το ψηφίσω

49,1% σίγουρα δεν θα το ψηφίσω

Κόμμα Σαμαρά

Για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά οι πολίτες απαντούν: