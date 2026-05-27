Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Εκδήλωση αφιερωμένη στη Φρίντα Λιάππα

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και έχει ως στόχο να αναδείξει τη ζωή, το έργο και τη συμβολή της Φρίντας Λιάππα στον ελληνικό κινηματογράφο και στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εισηγήσεις από τον Κυριάκο Αγγελάκο, σκηνοθέτη και σύντροφό της, ο οποίος, αναφερόμενος σε εκείνη, τονίζει: «Εχει αφήσει ένα ίχνος το οποίο αξίζει ακόμη να παρακολουθούμε· να βλέπουμε τις ταινίες της και να διαβάζουμε τα ποιήματά της», καθώς και από τις συγγραφείς Φωτεινή Βασιλοπούλου και Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου. Την εκδήλωση συντονίζει το μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης, Φεβρωνία Εξακουστίδου. Η εκδήλωση απευθύνεται όχι μόνο στους παλαιότερους που τη γνώρισαν, αλλά και στις νεότερες γενιές που καλούνται να γνωρίσουν το έργο της. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η Φρίντα Λιάππα γεννήθηκε στη Μεσσήνη στις 10 Φεβρουαρίου 1948. Το 1965 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και τον Απρίλιο του 1967 συμμετείχε στην αντιδικτατορική δράση. Το 1974 γύρισε την πρώτη της ταινία μικρού μήκους, «Μετά σαράντα μέρες», και έγινε μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Σύγχρονος Κινηματογράφος». Το 1977 σκηνοθέτησε τη δεύτερη ταινία της, «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγεις», η οποία απέσπασε το Β’ Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και βραβείο της ΠΕΚΚ. Το 1980 σκηνοθέτησε την ταινία μικρού μήκους «Απεταξάμην», που τιμήθηκε με Β’ Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Βραβείο ΠΕΚΚ, καθώς και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Δράμας.

Το 1981 παρουσίασε την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, «Οι δρόμοι της αγάπης είναι νυχτερινοί». Το 1983 σκηνοθέτησε την τηλεταινία «Το Νερό της Βροχής», βασισμένη σε διήγημα του Μ. Καραγάτση, για την ΕΡΤ. Το 1986 ολοκλήρωσε την ταινία «Ηταν ένας ήσυχος θάνατος», η οποία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αποσπώντας βραβεία Α’ Γυναικείου ρόλου, Φωτογραφίας, Μοντάζ, Ήχου και Ειδικών εφέ. Το 1990 ξεκίνησε τα γυρίσματα της τελευταίας της ταινίας, «Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης». Απεβίωσε στις 28 Νοεμβρίου 1994, σε ηλικία 44 ετών.Παράλληλα με τον κινηματογράφο, ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Δημοσίευσε ποιήματα από το 1966 στο φοιτητικό περιοδικό «ΑΡΓΩ» και εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Λυρικός επίλογος της οδού Πατησίων» (1980), «Τα ήσυχα ποιήματα και τα κυνηγετικά σκυλιά» (1981) και «Το τραύλισμα του χρόνου» (1993). Εγραψε επίσης το διήγημα «Η μυστηριώδης ασθένεια» (1985) και τα μυθιστορήματα «Ερωτηίδος Μάρτυρος» (1990) και «Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης» (1992). Παράλληλα, υπέγραψε κινηματογραφικές κριτικές και σκηνοθέτησε τηλεοπτικές εκπομπές όπως «Παρασκήνια», «Η μουσική στον κινηματογράφο» και «Θερινά σινεμά».