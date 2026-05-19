Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης: Ενεργή παρουσία στην γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ

Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της ΕΣΕΕ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, ενώ πλέον θεσμοθετείται η διεξαγωγή της κάθε χρόνο σε διαφορετικό νομό της χώρας, με στόχο την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τις πραγματικές ανάγκες των αγορών της περιφέρειας.

Τον Σύλλογο της Μεσσήνης εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιώργος Πετρόπουλος, η ταμίας Σταυρούλα Γεωργακοπούλου και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Φάνης Παναγιωτόπουλος.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Πετρόπουλος συνεχάρη αρχικά τη νέα διοίκηση της ΕΣΕΕ, επισημαίνοντας πως μέσα σε έναν μόλις χρόνο από

την εκλογή της έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της λειτουργίας του κορυφαίου συνδικαλιστικού φορέα του ελληνικού εμπορίου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τοπικές αγορές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον αθέμιτο ανταγωνισμό που δέχεται το ελληνικό εμπόριο από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κ. Πετρόπουλος δεν περιορίστηκε μόνο στη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μιας πανελλαδικής ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου υπό την αιγίδα και τη λειτουργική εποπτεία της ΕΣΕΕ, στα πρότυπα αντίστοιχων επιτυχημένων μοντέλων του εξωτερικού.

Όπως τόνισε, μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στήριξης των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερο κόστος συμμετοχής σε σχέση με τις υφιστάμενες εμπορικές πλατφόρμες της αγοράς, καθώς οι χρεώσεις θα περιορίζονται ουσιαστικά μόνο στο διαχειριστικό κόστος. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το συνολικό κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων ακόμη και στο 1/3 σε σχέση με όσα καταβάλλονται σήμερα.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι μια τέτοια ενιαία πλατφόρμα θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο ελληνικής εμπορικής ταυτότητας, αναγνωρίσιμο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

“Ο καταναλωτής θα γνωρίζει ότι επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες από ελληνικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες στηρίζουν την εθνική οικονομία, αποδίδουν φόρους στη χώρα μας, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια μπορεί σταδιακά να οικοδομηθεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο brand του ελληνικού εμπορίου”, επισήμανε ο κ. Πετρόπουλος.

Η πρόταση του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Μεσσήνης έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τη διοίκηση της ΕΣΕΕ, ενώ στις επιμέρους συζητήσεις εκφράστηκε η πρόθεση να διερευνηθεί από τα αρμόδια τμήματα της Συνομοσπονδίας ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα.