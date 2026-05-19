Ισπανία: Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του (βίντεο)

Ο γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ —ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από δύο χρόνια μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη— συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του.

Ο 71χρονος πατέρας του έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος άνω των 100 μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στα σπήλαια του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, τον Δεκέμβριο του 2024.

“Επιβεβαιώνω τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ ως υπόπτου για την ανθρωποκτονία του πατέρα του, Ισάκ Άντικ” ανέφερε εκπρόσωπος των Mossos d’Esquadra, της περιφερειακής αστυνομίας της Καταλονίας.

Ο Άντικ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Μαρτορέλ, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη.

Η οικογένεια δήλωνε βέβαιη για την αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ

Πέρυσι, όπως αναφέρει ο Independent, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δήλωνε βέβαιη για την αθωότητα του γιου του, Τζόναθαν, αφότου αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η οικογένεια “θα συνεχίσει να συνεργάζεται, όπως κάνει μέχρι τώρα, με τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, εμπιστεύεται ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ“.

Θεωρούμενος ως ανταγωνιστής του ιδρυτή των Zara, Αμάνσιο Ορτέγα, ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη επιχειρηματίας Άντικ μετακόμισε στην Καταλονία της βορειοανατολικής Ισπανίας τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984.

Την εποχή του θανάτου του, ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος του brand και η περιουσία του ανερχόταν σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόναθαν Άντικ -εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας- αρνείτο ανέκαθεν οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι εκείνος έπεσε ενώ έκαναν μαζί πεζοπορία σε μια δημοφιλή τουριστική τοποθεσία.

Η αρχική έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango είχε κλείσει τον Ιανουάριο του 2025, αφού ένας δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, άνοιξε ξανά αργότερα και η αστυνομία εξέτασε τα κινητά τηλέφωνα του Τζόναθαν Άντικ, καθώς και των αδελφών του, Τζούντιθ και Σάρα Άντικ.

