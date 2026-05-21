Το πάρτι της ΟΝΝΕΔ και του Γρηγόρη Δημητριάδη που ένωσε όλες τις γενιές της ΝΔ - Πάνω από 1.500 άτομα

Μεγάλο πάρτι της ΟΝΝΕΔ και του Γρηγόρη Δημητριάδη διοργανώθηκε το σαββατόβραδο, μετά τις εργασίες της δεύτερης μέρας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το tomanifesto.gr στο Il Giardino, τον φιλόξενο χώρο του Βαγγέλη Πιτερού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γουδή, συνέρρευσαν περισσότερα από 1.500 άτομα.

Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, μικροί και μεγάλοι, από όλες τις γενιές, όλων των ηλικιών, με ένα κοινό χαρακτηριστικό: την αγάπη για την παράταξή τους και τη χώρα τους.

Υπουργοί, βουλευτές, νεολαία έγιναν μια αγκαλιά, χόρεψαν, τραγούδησαν, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς, σχέδια και όνειρα.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη:

Έγιναν γνωριμίες, χτίστηκαν νέες φιλίες, δόθηκαν εγγυήσεις για συστράτευση στον αγώνα η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει πιστή στις αξίες της και έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η βραδιά έκλεισε σε ντελίριο ενθουσιασμού όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας και όλοι έγιναν μια καρδιά που χτυπά στον ίδιο δυνατό παλμό.