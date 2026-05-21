Εντονες αντιπαραθέσεις για τη ΔΕΥΑ Τριφυλίας στη συνεδρίαση λογοδοσίας

Τα θέματα ύδρευσης και η ΔΕΥΑΤ κυριάρχησαν στις αντιπαραθέσεις τα οποία έθεσαν οι επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Ακης Κατρίτσης με τους οποίους ο Δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης είχε έντονη αντιπαράθεση. Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου ζήτησε ενημέρωση για τα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου και τι γίνεται για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Επίσης αρκετά θέματα οδοποιίας, φωτισμού, παραλιών, αποκατάστασης ζημιών, κτιριακών υποδομών, πολιτισμού τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Τέλος, πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων έθεσαν θέματα καθαριότητας και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.

Η συνεδρίαση ωστόσο ξεκίνησε με παρέμβαση του ΔΣ της πλειοψηφίας Θεόδωρου Γκρίτζαλη θέτοντας ζήτημα για την αποκλειστική χρήση υπηρεσιακού οχήματος από έναν αντιδήμαρχο κάθε μέρα. Αυτό είπε ότι απαγορεύεται. Με το δήμαρχο να του ζητά να το καταθέσει εγγράφως σε επόμενη συνεδρίαση.

Στα θέματα λογοδοσίας η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χάιδω Παναγιωτόπουλου ρώτησε αν υπάρχει τελικά η μελέτη αλλαγής του δικτύου ύδρευσης της Κυπαρισσίας, καθώς ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, από το 2024 μας είχε δηλώσει επανειλημμένα στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είχε ανατεθεί από το έτος 2024 σε μελετητή. Αν υφίσταται η μελέτη αυτή σε τι στάδιο βρίσκεται; Ολοκληρώθηκε; Υπάρχει στον ορίζοντα ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του έργου της αλλαγής του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κυπαρισσίας;

Από την πλευρά του ο κ. Λεβεντάκης τόνισε ότι η μελέτη έχει γίνει συμπληρώνοντας πως δεν έχει ανοίξει κάποιο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου το οποίο κοστίζει πάνω από 8 εκ. ευρώ. Συμπληρώνοντας σε άλλο σημείο ότι η ΔΕΥΑΤ δεν την έχει έτοιμη στα χέρια της αλλά είναι στο μελετητή.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Βασίλης Τζανέτος επισήμανε ότι η ΔΕΥΑΤ δεν έχει διαχειριστική επάρκεια και μέχρι να αποκτήσει (πράγμα που εκτίμησε θα γίνει μέχρι το τέλος του 2026) δεν μπορεί να μπει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σχετικά με τη μελέτη είπε ότι υπάρχει προσχέδιο και περιμένουν να ανοίξει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να δουν τη ζητάει. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε έντονος κύκλος αντιπαραθέσεων σε υψηλούς τόνους.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης ζήτησε ενημέρωση για την λειτουργία, την οικονομική θέση, τη διαχειριστική επάρκεια της ΔΕΥΑ Τριφυλίας καθώς και για τον διενεργούμενο έλεγχο σε αυτήν. Σημειώνοντας πως το άνοιγμα της ΔΕΥΑΤ έχει φτάσει τα 6 εκ. ευρώ. Ενώ σχετικά με το διαχειριστικό έλεγχο που ξεκίνησε στη προηγούμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής, είναι, είπε, σαν να πυροβολούσατε τα πόδια σας, καθώς θα φτάσει και στη σημερινή διαχείριση.

Ακολούθησε ένταση και λεκτικοί διαξιφισμοί που οδήγησαν σε μικρή διακοπή της συνεδρίασης. Στην επανέναρξη της ο κ. Κατρίτσης τόνισε πως η διαχειριστική επάρκεια της ΔΕΥΑΤ επηρεάζει και το έργο του βιολογικού στους Γαργαλιάνους, ακόμη τόνισε πως χωρίς διαχειριστική επάρκεια δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση και όσες ΔΕΥΑ δεν έχουν αποκτήσει ΔΕ μέχρι το τέλος του 2027 θα κλείσουν.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσγκάνου, αρχικά στάθηκε στο τρόπο λειτουργίας της συνεδρίασης σημειώνοντας πως διεξάγεται σε καφενειακού τύπου συζήτηση, χωρίς να υπάρχει σεβασμός.

Από εκεί και πέρα απεύθυνε ερώτημα σχετικά με τα χρηματοδοτικά

προγράμματα ΕΣΠΑ. Ποιες κοινωνικές δομές του δήμου λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ; Τι προβλέπεται με την συνέχιση της χρηματοδότησης αυτών των δομών; Ποια έργα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο; Ποιο είναι το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανά έργο; Ποια έργα έχει προτείνει ο Δήμος για ένταξη και ποια από αυτά έχουν απορριφθεί ή παραμένουν σε

εκκρεμότητα; Υπάρχουν έργα που καθυστερούν λόγω ελλείψεων σε μελέτες ή προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου;

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Βλάχος τόνισε ότι μέσω ΕΣΠΑ είναι ο βιολογικός καθαρισμός των Γαργαλιάνων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Ενώ ο κ. Λεβεντάκης επισήμανε πως δεν υπάρχει φράγκο και πως ότι εξαγγελίες γίνονται είναι για τις μεγάλες πόλεις, ότι προϋπήρχε διαχειρίζονται τώρα, κατέληξε, λέγοντας πως μας κοροϊδεύουν όλους μας εμπαίζουν.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Φρούσος σημείωσε πως το Κέντρο Κοινότητας που είναι μέσω ΕΣΠΑ είναι μέχρι 31/12/2026 και τότε αναμένεται να ανανεωθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους ο Περικλής Κανελλόπουλος ζήτησε ενημέρωση για την αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Χειμώνα και της Άνοιξης. Αν έχουν ληφθεί ή εγκριθεί κονδύλια από την πολιτική προστασία για το λόγο αυτό; Σε ποιό ποσό ανέρχονται τα αιτήματα του Δήμου για το σκοπό αυτό; Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός -προγραμματισμός για τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης;

Απαντώντας ο κ. Βλάχος τόνισε πως τα χρήματα είναι ελάχιστα και για πολιτική προστασία μόνο 93 χιλ. ευρώ , για έκτακτη χρηματοδότηση έχει υποβληθεί πρόταση για 3 εκ. ευρώ αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί κάτι.

Η Νικολέτα Γεωργακοπούλου ζήτησε ενημέρωση για την αποκατάσταση του φωτισμού των οδών και των κοινοχρήστων χώρων, στις τρεις πόλεις του Δήμου, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνοι και στα χωριά του Δήμου. Γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει αποκατάσταση; Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για την αποκατάσταση του φωτισμού και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα;

Με το κ. Βλάχο να απαντά πως σύντομα ξεκινά το έργο για την αντικατάσταση όλου του δημοτικού φωτισμού με Led.

Ο Βασίλης Αγγελόπουλος έθεσε ζητήματα πολιτισμού για την πόλη των Γαργαλιάνων τονίζοντας ότι χρειάζεται ένα ιστορικό λαογραφικό μουσείο και υπάρχει χώρος στη θέση «Σκάλα». Η Αποθήκη 186 χρειάζεται ανακαίνιση, το τουριστικό αξιοποίηση, επίσης να συντηρηθεί το κτίριο της δεξαμενής, η πόλη είπε χρειάζεται αθλητικό κέντρο, ακόμη τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί λύση με τη φιλαρμονική, αλλά και με αδέσποτα.

Απαντώντας η αντιδήμαρχος Πολιτισμού τόνισε ότι τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα αφορούν κτιριακές υποδομές και είναι ζήτημα χρημάτων, δεν μπορούν είπε να καλυφθούν όλα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος.

Η Σταματία Αλεξοπούλου ζήτησε ενημέρωση για το ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποιος ο προγραμματισμός για τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου Τριφυλίας ενόψει καλοκαιριού.

Με τον κ. Βλάχο να απαντά ότι έχει ξεκινήσει από την παραλία Βλάχου και θα συνεχιστεί στις επόμενες αλλά δεν υπάρχει ακόμη προϋπολογισμός στο Δήμο.

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Ο Παναγιώτης Τσαφαράς έθεσε θέμα για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου Τριφυλίας στο Δημοτικό διαμέρισμα Φιλιατρών. Χρήση αξιοποίηση προοπτική ή εγκατάλειψη; Αναφέροντας μεταξύ άλλων το κτίριο του Αγροτικού Ινστιτούτου, την παλιά δεξαμενή, το δημαρχείο Φιλιατρών, τη δυνατότητα αξιοποίησης των κτιρίων του παλιού ΚΕΓΕ για να πάει εκεί η τεχνική Υπηρεσία , αλλά το κυριότερο το παλιό Λύκειο Φιλιατρών, για αυτό είπε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί , δίνουμε τόνισε 15-18 χιλ. το χρόνο για ενοίκιο και με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να φτιαχτεί μια αίθουσα ή να περιοριστούν οι δαπάνες του καλοκαιρού στα πολιτιστικά, η σημερινή του εικόνα μας προσβάλει.

Απαντώντας ο κ. Βλάχος τόνισε πως όλα τα χρήματα που έχει ο δήμος για έργα σε όλο το Δήμο είναι 800.000, το θέμα είπε είναι οικονομικό. Για το δημαρχείο είπε υπάρχει μελέτη περιμένουμε τη Περιφέρεια να μας δώσει 850.000 να το φτιάξουμε.

Ο Γιάννης Φιλντίσης έθεσε το θέμα περί διαγραφής ονομάτων δωρητών και ευεργετών από δύο οχήματα του Δήμου, αυτό είπε ανεπίτρεπτο και εξευτελιστική αντιμετώπιση των δωρητών, είναι ασέβεια. Ακολούθησε αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ο οποίος σημείωσε ότι τα οχήματα έπρεπε να βαφτούν, δε τα σβήσαμε και είχες πει, τόνισε, ότι θα αναλάβεις να τα βάλεις εσύ. Είσαι τσακωμένος με την αλήθεια, του απάντησε ο κ. Φιλντίσης. Ενώ σε διαφορετικό μήκος κύματος ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος τόνισε ότι είναι παράλειψη που δεν μπήκαν τα ονόματα και πρέπει να τα βάλουμε.

Από τους προέδρους των ΤΚ που κληρώθηκαν να υποβάλλουν θέματα, ο πρόεδρος της ΤΚ Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής έθεσε θέμα με τα οικόπεδα ιδιωτών που δεν έχουν καθαριστεί μέσα στο χωριό.

Ο πρόεδρος της ΤΚ Κοπανακίου Παναγιώτης Παναγούλης έθεσε θέμα για τη καθαριότητα τονίζοντας πως όταν ο Δήμος ήταν μικρός το Κοπανάκι με τους οικισμούς του είχε 95 κάδους απορριμμάτων και 12 ανακύκλωσης και τώρα έχει μόλις 54, λειτουργικούς και μη. Η αποκομιδή γινόταν 3 φορές την εβδομάδα και τώρα 1,5 οι κάδοι πλένοντας και το απορριμματοφόρο.

Ακόμη τόνισε ότι δεν καθαρίζονται τα δημοτικά οικόπεδα και προσπαθούμε εθελοντικά να το κάνουμε. Τόνισε ακόμη το ζήτημα για τα ογκώδη αντικείμενα, για τα 2025 είπε ήταν μια σύμβαση 9.200 ευρώ ήρθε μια φορά τα πήρε σε σημείο που τα είχαμε συγκεντρώσει και τα φόρτωσε του Δήμου, ποιος υπέγραψε τη σύμβαση; Τέλος ανάφερε ότι η ζωαγορά έχει γίνει νεκροταφείο κάδων, σαν τους εκποιήσει για παλιά σίδερα ο Δήμος να πάρει τουλάχιστον κανένα καινούργιο.

