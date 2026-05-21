Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας εφ’ όλης της ύλης στην ΕΡΤ Καλαμάτας

Ο σεβασμιώτατος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό στον Αέρα» με τη Μαρία Τομαρά και τον Κώστα Γαζούλη, για τις αλλαγές που βιώνει τόσο η κοινωνία όσο και η εκκλησία, την επικοινωνία με τους νέους, την τεχνητή νοημοσύνη, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον ρόλο της εκκλησίας τη σήμερον ημέρα.

«Η Εκκλησία πρέπει να ξαναφτιάξει το λεξιλόγιό της απέναντι κυρίως στους νέους ανθρώπους αλλά και στην κοινωνία. Δεν αρκεί μόνο η χρήση όρων όπως «αγάπη», «ανθρωπιά» ή «Θεός», αλλά χρειάζεται να δίνεται ουσιαστικό περιεχόμενο και σύγχρονο νόημα στις έννοιες αυτές. Οι νέοι δεν αποδέχονται το “μη”. Περιμένουν να τους εξηγήσεις γιατί πρέπει να κάνουν κάτι και ποιο είναι το θετικό πρόσημο αυτού που λες».

Ο κ. Χρυσόστομος ξεκαθάρισε πως η εκκλησία δεν είναι απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογική εξέλιξη, ωστόσο εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο χρήσης της: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μάθει στον άνθρωπο πώς να αγαπά ή πώς να ερωτεύεται. Η ελευθερία του ανθρώπου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από αλγόριθμους και μηχανές.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ως πανεπιστημιακός καθηγητής αναφέρθηκε και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από φοιτητές, εκφράζοντας την ανησυχία του για αλλοίωση της επιστημονικής έρευνας, ενώ διαπίστωσε σημαντικά κενά στη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της φιλοσοφίας και στην ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων.

Στο γεωπολιτικό επίπεδο εξέφρασε την ανησυχία του για την άνοδο ακραίων φωνών και τζιχαντιστικών καθεστώτων σε Συρία και Λίβανο, υπογραμμίζοντας πως οι θρησκείες και οι εκκλησίες οφείλουν να λειτουργούν ως γέφυρες διαλόγου και όχι σύγκρουσης.

Μίλησε ακόμη για την 19η Μαΐου, ημέρα γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις: «όσο εμείς κινούμαστε με μια στάση που δεν δείχνει δυναμισμό επιχειρημάτων, θέσεων και αξιώσεων, ο διπλανός μας σιγά σιγά θα μας πάρει το χωράφι. Αλλο η συνδιαχείριση και άλλο η συγκυριαρχία».

Παράλληλα ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε και στο κοινωνικό έργο της Μητρόπολης, σημειώνοντας πως η εκκλησία συνεχίζει να στηρίζει οικογένειες, φοιτητές, ηλικιωμένους και κληρικούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ μίλησε και για το Ταμείο Απόρων Φοιτητών της Μητρόπολης.