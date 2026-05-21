Νέο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο στο Δήμο Καλαμάτας

Πρόκειται για το 10ο αμιγώς ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο που εξασφαλίζει ο Δήμος μέσα σε διάστημα μόλις 2,5 ετών, ενισχύοντας περαιτέρω το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της πόλης και τον ρόλο της Καλαμάτας ως Mission City.

Το έργο NETZERO MOVE αφορά την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για την αστική κινητικότητα, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά δίδυμα, την έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας και φόρτισης, καθώς και τη σύνδεση κινητικότητας, ενέργειας και μείωσης εκπομπών. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, ενώ ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της κοινοπραξίας ανέρχεται σε 9.248.213 ευρώ, με χρηματοδότηση 100%. Για τον Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται άμεση χρηματοδότηση ύψους 246.562 ευρώ.

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ως μέλος της Buyers’ Group και ως πιλοτική πόλη, φιλοξενώντας δοκιμές σε πραγματικό αστικό περιβάλλον. Στόχος είναι να αξιολογηθούν λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη κινητικότητα, στη μείωση των εκπομπών, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, ιδίως σε συνθήκες έντονης εποχικότητας και αυξημένης χρήσης ΙΧ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου υπογράμμισε ότι το έργο εντάσσεται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό άξονα χρηματοδότησης, καθώς συνδέεται με τις διαδικασίες Pre-Commercial Procurement. Όπως σημείωσε, η βασική πρόκληση είναι να διαμορφωθούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές με τρόπο που να είναι σύμφωνος με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και αποδεκτός από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ο κ. Παπαευσταθίου ανέφερε ακόμη ότι ο Δήμος θα αναλάβει την πρόσληψη προσωπικού -εκτιμάται έως δύο άτομα- και θα τρέξει τη διαγωνιστική διαδικασία, βάσει των προδιαγραφών που θα καθοριστούν από τους εταίρους του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Καλαμάτα δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση ενός μοντέλου μέσω του οποίου οι Δήμοι θα μπορούν να εντάσσουν καινοτόμες λύσεις στην καθημερινή λειτουργία τους με θεσμική ασφάλεια και διαφάνεια.

Τ.Αν.