1.097.000 ευρώ για το γήπεδο της Κυπαρισσίας

Την απόφαση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του γηπέδου της Κυπαρισσίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.097.000 ευρώ, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, δρομολογώντας ένα ακόμη σημαντικό έργο για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών στην Τριφυλία.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής παρέμβασης που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κυπαρισσίας, προσφέροντας καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης για τα αθλητικά σωματεία, τους νέους και το σύνολο των πολιτών της περιοχής.

Όπως επισημαίνει ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, η υπογραφή της χρηματοδότησης επιβεβαιώνει στην πράξη ότι μέσα από τη συστηματική συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τη δημοτική αρχή μπορούν να προωθούνται ουσιαστικά έργα με άμεσο αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Η ανακατασκευή του γηπέδου Κυπαρισσίας εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τριφυλία, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Γαργαλιάνων, καθώς και τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στα Φιλιατρά. Πρόκειται για έργα που απαντούν σε διαχρονικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν σύγχρονες προϋποθέσεις άθλησης για τη νέα γενιά της περιοχής.

Σε δήλωσή του ο κ. Μαντάς ανέφερε: «Η υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του γηπέδου της Κυπαρισσίας αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για ολόκληρη την Τριφυλία και μια ουσιαστική δικαίωση της συστηματικής προσπάθειας που έχει προηγηθεί. Ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με στόχο να δημιουργηθούν σύγχρονες, λειτουργικές και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις για τους πολίτες και τα αθλητικά σωματεία της περιοχής.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την έμπρακτη στήριξή του και την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση της χρηματοδότησης του έργου, καθώς και τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη και τη δημοτική αρχή Τριφυλίας για την αποτελεσματική συνεργασία στην επίτευξη του στόχου.

Με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών στην Τριφυλία, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νέα γενιά του τόπου μας».