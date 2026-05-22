“Η Πύλος του Νέστορα” στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα

Η περιοδική έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται» εγκαινιάζεται στις 25 Μαΐου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, αποτελώντας τον τρίτο σταθμό μιας εξαιρετικά επιτυχημένης διαδρομής που ξεκίνησε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας.

Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, με τη συμβολή του Μουσείου J. Paul Getty και του Πανεπιστημίου του Cincinnati.

Το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την εξέλιξη της μυκηναϊκής πολιτισμικής ταυτότητας της Μεσσηνίας από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας μέχρι την επικράτηση του ενιαίου βασιλείου υπό τον έλεγχο του Ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό.

Συνολικά παρουσιάζονται 214 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ανάμεσα στα σπουδαία εκθέματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό ξεχωρίζουν το μοναδικό στέμμα από το Ρούτσι, καθώς και τα εντυπωσιακά ευρήματα των πρόσφατων ανασκαφών από τον λακκοειδή τάφο του λεγόμενου Γρύπα–Πολεμιστή και τους θολωτούς τάφους VI και VII στον Άνω Εγκλιανό. Η σχεδιαστική αντίληψη της έκθεσης περιλαμβάνει επίσης ένα ειδικό αφιέρωμα στην ιστορία των ανασκαφών και στο έργο των Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων που φέρανε στο φως τα μυστικά της μεσσηνιακής γης.

Η έκθεση λειτουργεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων 44) από την Τετάρτη έως τη Δευτέρα από τις 8 π.μ. έως τις 8μ.μ. και την Τρίτη από τη 1μ.μ. έως τις 8μ.μ.