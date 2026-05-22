Καλαμάτα: Μέχρι τέλος Μαΐου αιτήσεις για Παιδικούς Σταθμούς

Σε εξέλιξη είναι οι εγγραφές για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Οι αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών θα είναι ανοιχτές έως την Κυριακή 31/5 και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών kalamata.ikinder.gr.

Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 6 μηνών έως 2,5 ετών) και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ενημέρωσε πως για τη φετινή σχολική χρονιά θα εξυπηρετηθούν 319 παιδιά, τονίζοντας πως αν διαπιστωθεί πως υπήρξε δυσλειτουργία σε κάποια διαδικασία, μπορεί να δοθεί στις εγγραφές μια παράταση.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις εγγραφές και κάθε άλλο έγγραφο που θεωρείται απαραίτητο κατά περίπτωση καθώς και τα υποδείγματα των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 27213-60648 και 27213-60649 και 27213-60735.