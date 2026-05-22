Στα 3 εκατ. ευρώ οι παρεμβάσεις στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού - Πλάνο για μεταφορά της Δημοτικής Πινακοθήκης «Α. Τάσσος» στο Ζουμπούλειο

Το ζήτημα της μετεγκατάστασης της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας, αλλά και της προοπτικής μεταφοράς της Δημοτικής Πινακοθήκης «Α. Τάσσος», τέθηκε στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, με τον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρη Οικονομάκο , να κάνει λόγο για καθυστερήσεις ετών, δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί και υποβάθμιση του πολιτισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά τις κατά καιρούς αναφορές και εξαγγελίες, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις τόσο για τη Σχολή Χορού όσο και για τη Δημοτική Πινακοθήκη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, σχολίασε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση άνοιξε ξανά την Πινακοθήκη μετά από αρκετά χρόνια, με το σκεπτικό να ξεκινήσουν μικρές παρεμβάσεις στον χώρο. Όπως τόνισε, ωστόσο, απαιτείται ένα μεγάλο έργο για τη συγκεκριμένη υποδομή, ώστε να μπορέσει να αποδώσει ουσιαστικά και να λειτουργήσει όπως αρμόζει σε έναν χώρο πολιτισμού.

Στο θέμα της Δημοτικής Σχολής Χορού αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, επισημαίνοντας ότι μέσα από το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» ο Δήμος έχει ήδη παραλάβει και εγκρίνει τις μελέτες για τη μετεγκατάσταση της Σχολής στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού.

Οι μελέτες, όπως ανέφερε, προβλέπουν τη δημιουργία κατάλληλων χώρων για τη λειτουργία της Σχολής Χορού, τη διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με αμφιθεατρική διάταξη για διάφορες δράσεις, καθώς και την πλήρη ηλεκτρομηχανολογική υποστήριξη του υπογείου. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, με τον Δήμο να αναμένει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση των εργασιών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το Ζουμπούλειο, καθώς η σχετική προκήρυξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο ίδιος δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των παρεμβάσεων, γνωστοποιώντας πάντως ότι στην έναρξη του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, τον Ιούλιο, το θέμα θα τεθεί προς το περιβάλλον του αρμόδιου υπουργείου, για να υπάρξει κινητοποίηση ως προς τις δεσμεύσεις. Αναφορικά με τη Δημοτική Πινακοθήκη «Α. Τάσσος», ο κ. Παπαευσταθίου παραδέχθηκε ότι ο σημερινός χώρος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολιτιστικού χώρου. Όπως σημείωσε, δεν διαθέτει προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα, δεν έχει ειδικό φωτισμό για τα εκθέματα, ούτε κλιματισμό ή συστήματα προστασίας των έργων.

Ο ίδιος υπενθύμισε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προετοιμάζει και ωριμάζει μελέτες για δημοτικά κτήρια, ώστε να είναι έτοιμος να αναζητήσει χρηματοδότηση όταν ανοίγουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως ανέφερε, αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για το Πνευματικό Κέντρο, τον κινηματογράφο «Ηλέκτρα», το κτήριο Αναγνωστόπουλου στη συμβολή των οδών Φαρών και Ασίνης, καθώς και για το Ζουμπούλειο.

Οπως είπε, η Δημοτική Πινακοθήκη θα μπορούσε μελλοντικά να μεταφερθεί στο Ζουμπούλειο Μέγαρο, όταν πραγματοποιηθούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισής του.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Οικονομάκος επανήλθε στο γεγονός ότι δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και το περιοδικό άνοιγμα της Πινακοθήκης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, ώστε να μπορούν να την επισκέπτονται σχολεία και πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Σχολή Χορού, στάθηκε και στη μείωση των διδάκτρων, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση συνέβαλε στην αύξηση των εγγραφών, αποτελώντας, όπως είπε, παράδειγμα και για τις υπόλοιπες σχολές της «Φάρις».